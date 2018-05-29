Uzman Dr. Didem Er: İnme ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, \"İnme sadece gelişmiş ülkelerde değil, tüm dünyada da koroner kalp hastalığı ve tüm kanserlerin ardından üçüncü sıklıkta gelen ölüm nedenidir. Ortalama olarak bir yılda, her bin kişide 2 yeni inmenin ortaya çıktığı hesaplanmıştır\" dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Nöroloji Bölümü\'nde görevli Uzm. Dr. Didem Er, inme ile ilgili bilgi vererek vatandaşları uyardı. İnmenin beynin bir bölgesinde kan akımının engellenmesi ya da beyin damarından kanın dışarı sızması sonucu beyin dokusunda oluşan bir harabiyet olduğunu belirten Uzm. Dr. Didem Er, \"İnme olgularının yüzde 80\'i iskemiktir. Beyne kan akımını sağlayan damarlardan biri aniden pıhtı ile tıkanır, geri kalanı ise hemorajiktir. Beyin damarlarından biri ani şekilde yırtılır ve kan beyin dokusu içine sızar, buna halk arasında beyin kanaması denir. Bunların sonucunda hastada 24 saatten uzun süren bir fonksiyon kaybı oluşur\" diye konuştu.

Uzm. Dr. Er, inmenin sadece gelişmiş ülkelerde değil, tüm dünyada da koroner kalp hastalığı ve tüm kanserlerin ardından üçüncü sıklıkta gelen ölüm nedeni olduğunu kaydetti. Uzm. Dr. Didem Er, \"Ortalama olarak bir yılda, her bin kişide iki yeni inmenin ortaya çıktığı hesaplanmıştır. Yaşlı popülasyonda bu oran binde dörde çıkmaktadır. İnmenin toplumsal yükü çok ağırdır. İnmeli hastaların yüzde 20\'si erken dönemde olmak üzere yüzde 30\'u bir yıl içinde ölmekte, yaşayanların üçte biri de günlük işlerinde başkalarına muhtaç olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Böylece inme, toplumda üçüncü en sık ölüm nedeni olmasının yanı sıra erişkinlerde ilk sırada gelen maluliyet nedenidir. Nörolojik hastalıklar nedeniyle hastaneye yatan olguların yarısından fazlasını inmeli hastalar oluşturmaktadır. Nüfusu giderek yaşlanan ülkemizde de inmenin çok önemli ve önlenebilir bir sağlık sorunu olduğu açıktır\" dedi.

İnme belirtilerini de anlatan Uzm. Dr. Didem Er, \"Vücudun bir yarısında yüz, kol veya bacakta oluşan uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma veya anlama sorunu, bir veya iki gözde görme sorunu, denge bozukluğu, yürüyememe, baş dönmesi, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı, bilinç değişikliği inmenin sık görülen belirtileridir. Bazı kişilerde bu belirtiler çok kısa sürer ve sonra tamamen geçer. Bu duruma \'geçici iskemik atak\' denir. Rahatsızlık ihmal edilmemelidir çünkü bu kişilerin yüzde 40-50\'sinde bir yıl içinde inme geçirme riski vardır\" diye konuştu.



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