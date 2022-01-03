Doç. Dr. Varol: Çocuklar okulda figürlü maskelerini değiş tokuş yapıyorlar, bu büyük bir risk

Doç. Dr. Gamze Varol, okullarda öğrencilerin figürlü maskeleri değiş tokuş yaptıkları yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, "Çocuklara uygun, standart cerrahi maske, bu riski ortadan kaldıracak dolayısıyla görece bulaş riskini de azaltacaktır" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, Covid-19 salgınına karşı mutlaka bulaş zincirinin kırılmasını gerektiğini söyledi.

Özellikle okullardaki öğrencilerin cerrahi maskeler kullanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Varol, çocukların taktığı figürlü maskeleri kendi aralarında değiştirmelerinin büyük sorun olduğunu kaydetti.

''Figürlü maskeler başlı başına bir sorun''

Çocukların figürlü maske kullanmalarının başlı başına sorun olduğunu belirten Varol, şu ifadeleri kullandı:

''Bize gelen haberler de aslında çocukların birbirlerinin maskelerini aldıklarını, değiş tokuş yaptıklarını öğreniyoruz, bu yönde haberler geliyor. Aslında bunlar riskli. Çünkü o dönemde çocuklar meraklı oluyor, istekli oluyor, heyecanlı oluyor. Birtakım baskı ve figürleri arkadaşlarında görüp beğeniyorlar. O yüzden çocuklara uygun standart cerrahi maske aslında bu riski ortadan kaldıracak dolayısıyla görece bulaş riskini de azaltacaktır.

Tek tip maske olması daha iyi, daha güvenilir. Böylece kısmen virüsün geçişi engellenebilir. Çünkü okul ortamında, sınıf ortamında virüsün geçişini kolaylaştıracak zaten çok faktör var. İşte sınıfların mevcudu, ders süreleri, hocaların ya da öğrencilerin ya da ailelerinin duyarlılıkları. Bunlara ek bir de tabi maskeler; çocuklar arasında maske değişimi olunca risk artıyor.''