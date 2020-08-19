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"Cinsel sadırı şüphelisi Uzman Çavuş Musa Orhan'ın delilleri karartma tehlikesi var, tutuklanmalı"

Hayatını kaybeden İ.E.'nin babası, "Türkiye sessiz kalıyor. Beni hiçbir Allah’ın kulu sormadı" dedi.

19 Ağustos 2020 08:43

Uzman Çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırısı sonrası kendisini tüfekle vuran 18 yaşındaki İ.E. hayatını kaybetti. Musa Orhan ise hala serbest. Avukat Nesrin Bilge “Delillerin karartılması tehlikesi var” dedi. İ.E.'nin babası Fuat E. ise "Kendimden, Türkiye Cumhuriyeti’nden utanıyorum. Türkiye sessiz kalıyor. Beni hiçbir Allah’ın kulu sormadı. Binlerce mağdur var. Böyle olayların üstü örtülmesin. Adalet istiyorum”  ifadelerini kullandı.

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