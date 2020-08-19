"Cinsel sadırı şüphelisi Uzman Çavuş Musa Orhan'ın delilleri karartma tehlikesi var, tutuklanmalı"

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırısına maruz bırakılan ve 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzman Çavuş Musa Orhan gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp raporuna rağmen aynı gün serbest bırakılmıştı. Davanın ilerleyişine ilişkin bilgi aktaran avukatlar ifade alınması sırasında yasaya rağmen çocuk psikoloğu bulundurulmadığını aktardı.

"Delillerin karartılma tehlikesi var"

BirGün'den Rıfat Kırcı'ya konuşan davayı takip eden İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu avukatlarından Nesrin Bilge, uzman çavuş Musa Orhan’ın delilleri karartma ihtimali olduğunu ve tutuklanması gerektiğini belirtti. Nesrin Bilge sürece dair şu değerlendirmede bulundu: “Delil karartma kaygısı yaşıyoruz. Kendi askeri nüfusunu kullanarak ilgili kişilere ya da kurumlara baskı uygulayarak delilleri karartabilir. Adli olarak yapılması gereken işlemler yapılsa daha sağlıklı olacak. Kaldıkları otel, geçtikleri sokak, gittikleri bakkalın araştırılması lazım.”

İ.E.’nin ailesinin avukatı Gulan Gök Aydın ise hukuki süreci şu şekilde anlattı: “Olay savcılığa gider gitmez savcı iddianameyi hazırlıyor ve şahsı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ediyor. Ancak bu gibi durumlarda ifade alınırken uzman bir psikolog olması gerekiyor. İddianamede bu eksik olduğu için mahkeme iddianameyi reddediyor. Şahıs ise denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılıyor.”

İddianamenin iadesine yapılan itiraz kabul edildi

Öte yandan savcının iddianamenin iadesine yaptığı itiraz kabul edildi. Dava Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

"Türkiye sessiz kalıyor"

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'!a konuşan İ.E'nin babası Fuat E., “Kendimden, Türkiye Cumhuriyeti’nden utanıyorum. Türkiye sessiz kalıyor. Beni hiçbir Allah’ın kulu sormadı. Binlerce mağdur var. Böyle olayların üstü örtülmesin. Adalet istiyorum” dedi.

"Devlet adamıyım demiş"

Fuat E., kızının yaşadıklarıyla ilgili, “Musa O., kızımı ‘Devlet adamıyım, ayda 13-14 bin TL maaşım var, bana güven’ diyerek ikna etmiş. Yanına almış. Kızımı yine uzman çavuş olan bir arkadaşının evine götürmüş. Kızıma hap ve alkol vererek sarhoş ediyor. 4. gün kızım, ‘Niye nikâh yapmıyorsun, beni niye bu hale getirdin, aileme dönemiyorum’ diyor. Musa O. ise, ‘Operasyona gidiyorum. 1-1.5 ay operasyonda kalacağım. İzmir’de kuzenim var, al 500 TL oraya git. Hemen gelir nikâh basarız’ diyor. Kızım İzmir’e gittiğinde Musa O. telefonunu kapatıyor” açıklamasında bulundu. "Kızımı göstermediler" Kızı intihar girişiminde bulunmadan 1 hafta önce savcılığa şikâyette bulunduklarını söyleyen Fuat E., “Kızım, Batman’a döndükten sonra Musa O’ya 4 gün boyunca mesaj yazıyor ama cevap verilmiyor. İntihardan 1 hafta önce savcılığa şikâyet dilekçesini verdik. Kızım Musa O’ya yazdığı mektupta, ‘Beni tehdit ettin, ya kendimi ya da seni öldürecektim. Sana gücüm yok’ diye yazmış. Kızım yoğun bakımda olduğu hastanedeki sağlık görevlileri, son 3 gündür ne bana ne de annesine kızımı gösterdiler. Doktor, ‘Savcılığa, Emniyet’e kime giderseniz gidin, isterseniz şikâyet edin kesinlikle gösteremeyiz’ dedi” ifadelerini kullandı.

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