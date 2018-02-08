Uzm. Dyt. Avcı: Kilo vermek için 'gün' menülerini değiştirin

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKLERİN sosyalleşirken yemek yemeyi ön planda tutan bir millet olduğuna dikkat çeken Uzm. Dyt. Sanem Avcı, ev hanımlarının sosyalleşmek için düzenli aralıklarla bir araya geldiği \'gün\' toplantıları için önemli tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu. Avcı; \"Salatalara ağırlık verin, brokoli, karnabahar, lahana gibi sebzeleri haşlayarak kalorisi düşük bir menü planlayın.\"

Uzun kış günleri, soğuk hava, kapalı ortamlar kilo problemlerini de beraberinde getiriyor. İnsanlar kış aylarında spor yapmak yerine bir an önce eve gidip televizyonun karşısına geçmeyi tercih ediyor. Kapalı spor salonlarına gitmek yerine evde yapılacak küçük egzersizlerin kilo kontrolünü sağlamada etkili olacağını belirten Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Sanem Avcı, \"Fiziksel aktivite dediğimizde herkesin aklına spor salonuna gidip spor yapmak geliyor. Ancak artık interneti çok rahat kullanıyoruz. Arama motoruna \'ev yürüyüşü\' yazdığınızda çok güzel aktivite videoları çıkıyor. O videoları izleyerek hareket etmek sizin gün içinde en az 250-300 kalori harcamanıza yardımcı olacaktır. İlk önerim kesinlikle bol hareket etmek\" diye konuştu.

\"SU TÜKETİMİ ARTIKÇA BESİN ALIMI AZALIR\"

Kilo vermenin en önemli ikinci şartının su içmek olduğuna dikkat çeken Uzm. Dyt. Sanem Avcı günde en az 2-2.5 litre su tüketmek gerektiğini belirtti. Su tüketimi artıkça besin alınımının azaldığını ifade eden Uzm. Dyt. Avcı, \"Eğer günde 2-2.5 litre kadar su tüketiyorsanız bu gün içerisinde aldığınız kalori miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bir de evde kaldığımız zamanlar mutfakta duran tüm yiyecekler bizi çağırır. Biz de tabi ki bu çağrıya yanıt veriyoruz ve tüketimlerimiz de genellikle karbonhidrat içeriği yüksek ağır yiyecekler tarzında oluyor. O yüzden bu tarz besinleri beslenmede bir parça azaltabilmek adına beslenmede kesinlikle lifli gıdalara sebzelere yer vermemiz gerekiyor. Bir öğününüzde pişmiş sebze olarak diğerinde ise salata olarak tüketebilirsiniz\" ifadelerini kullandı. Uzm. Dyt. Avcı, tam tahıllı ekmeğin de tokluk süresinin uzatılmasına destek olduğunu belirtti.

\"ALTIN GÜNLERİNDE SALATA TÜKETİN\"

Ev kadınları arasında düzenlenen geleneksel hale gelmiş \'altın günleri\'nde zengin ve kalorili bir menü olduğunu vurgulayan Avcı, menülerin değiştirilmesi konusunda şu önerilerde bulundu:

\"Sosyalleştiğimiz noktada genelde yemek yemek var. Bu bir öğün olmadığı için genellikle kadınlar çayın yanında atıştırılabilecek poğaça, tatlı gibi besinlere yöneliyorlar. Gün menülerini değiştirmek kesinlikle çok güzel bir çözüm olabilir. Salatalara ağırlık verebiliriz. Brokoli, karnabahar, lahana gibi sebzeleri haşlayarak kalorisi düşük bir menü planlarız. Tatlı olarak da sütlü tatlı ve meyve tatlılarına yer verebiliriz. Bir öğününüzde eğer kaloriyi fazla alacağınızı biliyorsanız diğer öğününüzde çorba salata gibi daha hafif geçirerek o gün aldığınız kaloriyi dengeleyebilirsiniz. Ya da o öğün fazla tüketim yaptıysanız spor faaliyetini biraz daha artırarak orada aldığınız kaloriyi dengeleyebilirsiniz.\"

TATLI KRİZLERİNE KARŞI TARÇIN VE ÇÖREKOTU YAĞI

Tarçın ve çörekotu yağının tatlı krizlerini önlemede etkili olduğunu ifade eden Avcı, \"Toz ya da kabuk tarçın olarak kullanabilirler. İçtikleri suyun içinde bekletmek çok güzel bir çözüm olur. İçtikleri bitki çaylarına da kabuk tarçını ilave edebilirler. Bir de ben çörekotu yağı kullanmalarını öneririm. İnsilün direnci üzerinde çok güzel etkileri var. Tüm danışanlarım tatlı krizlerinin azaldığını çok ciddi anlamda iştahlarını da bastırmaya yardımcı olduğunu söylüyorlar. Ama tabi ki bitkileri kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor\" önerisinde bulundu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yemek ve tatlılardan detaylar

-Yemek yiyen insanlardan detaylar

-Uzm. Dyt. Sanem Avcı röportajı