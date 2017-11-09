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Sağlık

Uzm. Dr. Cihan: Fibromiyalji ağrılarının tedavisi düzenli yürüyüş

İSTANBUL, (DHA)- VÜCUT ağrıları ve halsizlikle kendini gösteren‘fibromiyalji’ hastalığının çağımız insanını esir aldığını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr

09 Kasım 2017 12:31

İSTANBUL, (DHA)- VÜCUT ağrıları ve halsizlikle kendini gösteren‘fibromiyalji’ hastalığının çağımız insanını esir aldığını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhsan Cihan, “Ağrılardan kurtulmak için kar kış demeyin yürüyüş yapın ve beslenmenize dikkat edin” dedi.

Fibromiyalji hastalığının en belirgin özelliğinin kas ağrısı olduğunu belirten Uzm. Dr. Ruhsan Cihan, hastalığın yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çekti. Uzm. Dr.  Cihan, “Fibromiyalji, tükenmişlik sendromu, kronik ağrı sendromu ve kronik yorgunluk sendromu olarak tanımlanabilir. Kas romatizması olarak da bilinen fibromiyalji, yaygın vücut ağrıları ve halsizlikle kendini gösteren kronik ağrı sendromudur. Sabah yorgun uyanma ve tutukluk şikayetleri mevcuttur. ‘Sabah yorgun kalkıyorum’ diyen hasta, gün boyu bir şey yapmak istemez. Hastaların günlük yaşantılarını olumsuz yönde etkiler ve iş gücü kaybına neden olur” diye konuştu.

“HASTALARIN YÜZDE 70\'İ KADIN”

Vücudun alt ve üst yarısındaki ağrıların yanı sıra mide ağrısı, ağrılı adet dönemleri, kabızlık, nefes almada zorlanma hissi, çarpıntı, ellerde uyuşma, gözlerde ve ağızda kuruluk hissi ve depresif semptomların da görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Cihan, “Görülme sıklığı kadınlarda yüzde 3-4, erkeklerde yüzde 0.5 olarak bildirilmiştir. Hastaların yüzde 70-80 kadarı kadınlardır. Her yaş grubunda görülebildiği gibi, en sık 30-50 yaş grubunda rastlanmaktadır” diye konuştu.

“TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL DÜZENLENMELİ”

Soğuk havalar ve mevsim değişikliklerinde hastalıkla ilgili şikayetlerde artış olduğuna dikkat çeken  Dr. Cihan, hastaları bu dönemlerde egzersizi artırıp dengeli beslenmeleri konusunda uyardı. Fibromiyalji sendromunun tedavisinde standart bir tedavi olmadığını söyleyen Dr. Cihan, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: “Programın içinde, ilaç tedavisinin yanı sıra, egzersiz, masaj ve fizik tedavi gibi tedaviler yer almaktadır. Hastalarımız yaşam tarzı ve davranış değerlendirilmeleri gibi çok yönlü eğitim programlarına alınabilir. Kişiye özel fiziksel egzersiz programı düzenlenmeli ve hastaların beslenme alışkanlıkları yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca fizik tedavi programları, myofasiyal ağrılar için kuru iğne ve nöralterapi tedavisi de başvurulan tedavi yöntemleri arasında yer alır.”

“MAYALI GIDALAR YERİNE HAFTADA 3 GÜN BALIK YİYİN”

Mayalı gıdaların ağrıları tetiklediğini vurgulayan Cihan, “Bunun yanı sıra doğal tatlandırıcı içeren yiyecekler, hazır dondurulmuş gıdalarda bulunan MSG ( monosodyum glutamat) ve jambon, salam gibi gıdalarda çok fazla bulunan nitratlar, şeker, furuktoz ve basit karbonhidratlar, çay, kahve, kola, çikolata, patlıcan, acı biber gibi bazı bitkilerden uzak durun. Bunların yerine haftada üç gün balık yiyin, keten tohumu, ceviz, omega 3 yağ asit takviyesi, zeytinyağını tercih edin” önerisinde bulundu.

(FOTOĞRAF)

 

 

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