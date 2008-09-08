Üzerine düşüp oğlunu öldürdü



Bursa'da oyun oynarken dengesini kaybeden babasının üzerine düşmesiyle başını yere çarpan 4 yaşındaki Berk, beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.



Muhasebeci iki çocuk babası Coşkun K., dün akşam işyerinden çıkıp evlerine gitti. İddiaya göre, babasını kapıda karşılayan küçük Berk, oyun oynamak istedi.



Evde kovalamaca oynarken oğlunun bacağına sarılması sonucu dengesini kaybeden Coşkun K., ayağı halıya takılınca Berk'in üzerine düştü. Babasının üzerine düşmesiyle başını zemine çarpan küçük Berk, geçirdiği beyin kanaması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.



Küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı.





