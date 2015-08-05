Üzerine çaydanlık devrilen çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Urla İlçesi’nde, çaydanlıktaki kaynar su sırtına dökülen 8 yaşındaki Ege Durdu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Talihsiz çocuğun yakınları ise Ege’nin ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre olay, geçen cuma günü Urla’da meydana geldi. Evde oyun oynadığı sırada ocakta kaynayan çaydanlığa çarpan ilkokul öğrencisi Ege Durdu’nun sırtına kaynar su döküldü. Sırtında ağır yanıklar oluşan Durdu, anne ve babası tarafından Dokuz EylülÜniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Ege, sevk edildiği Ege Üniversitesi Hastanesi yanık ünitesinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Ege’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.



Hastane hakkında suç duyurusu





Ege Durdu’nun ölüm haberini alan yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Ege Durdu’nun amcası Selahattin Durdu, yeğenini ölümünde Ege Üniversitesi Hastanesi’nin ihmali olduğu iddia ederek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Durdu, "Yoğun bakım ünitesi pislik ve mikrop içinde, klima yok, vantilatörle soğutuluyor. Yeğenimle ilgilenilmedi, sağlıksız şartlarda virüs kaptı. Bu ölümde ihmal var. Sağlık Bakanlığına da şikayette bulunduk. Sorumlular cezalandırılmalı" dedi. Hastane yetkililerinin ise kendilerine "Yanık ileri derecedeydi" diyerek suçlamaları reddettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.