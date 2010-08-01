Üzerinden zodyak bot geçti

T24- Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Göltürkbükü Beldesi’nde güvenlikli bölgede yüzerken, zodyak botun üzerinden geçmesiyle hastanelik olan AK Parti eski Batman İl Başkanı Ömer El yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. El, “Yüzerken birden gürültü duydum ve üzerime gelen botu görünce hemen dalışa geçtim, buna rağmen bot sırtımın üzerinden geçti, ameliyatla dikiş atıldı, eğer dalmasıydım parçalanabilirdim” dedi.



Üç gün önce Bodrum’un Göltürkbükü Beldesi’ne tatile gelen Ak Parti Batman eski İl Başkanı 37 yaşındaki Ömer El, dün akşam saatlerinde Göltürkbükü koyunda güvenlikli bölgede yüzerken, ‘Mybeach’ adlı motor yata ait zodyak botun hızla üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürülen Ömer El, Op. Dr. Ender Tabur tarafından ameliyata alındı. Zodyak botun Ömer El’in belinde açtığı 14 santimlik kesiğe dikiş atıldı. Hastanenin Cerrahi Servisi’nde tedavi altında bulunan El, yaşadığı kabus dolu dakikaları DHA muhabirine şöyle anlattı:



“Serinlemek için denize girdim, yüzüyordum, birden arkamdan hızla gelen zodyak botu gördüm, üzerimden geçeceğini anlayınca hemen denize daldım, o arada bot hızla sırtıma çarptı, kendimi kaybettim. Eğer dalış yapmasaydım bot başımı ve vücudumu parçalayabilirdi. İyi yüzme bilmem sayesinde ölümden döndüm. Bu güvenli bölgelere serseri mayın gibi dolan botlara kesin çözüm bulmak şart, bunu yapan kişiden şikayetçi oldum. Bugün taburcu olup İstanbul’a döneceğim.”



‘Mybeach’ adlı yatın zodyak botunu kullanan kaptanı 29 yaşındaki Hikmet Tamer Yıkıcı ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Yüzme alanlarına çelik halat



Bodrum Su Sporları ve Cankurtarma Derneği Başkanı Arif Yılmaz, artan nüfus ve tekne sayısı ile birlikte Bodrum’da yaz aylarında kaza olaylarının da arttığını belirterek şunları söyledi:



“Özellikle lüks yatlarla Bodrum sahillerine gelenler, 50 metre yürümemek için botlarını insanların yüzdüğü alanlara sokarak faciaya neden olabiliyor. Bodrum Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve derneğimiz ile birlikte yüzülecek, su sporları yapılacak ve teknelerin demirleyeceği alanlar saptandı. Ancak bu kurallara uymayanlar, başkalarının hayatını tehlikeye atıyor. Bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekir. Yüzme güvenlik alanlarını çelik halatlarla ayırmak zorunda kalabiliriz.”



