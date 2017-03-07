"Uzaylılarla 10 yıl içinde temas kuracağız"

Tanrıların Arabaları adlı kitabın yazarı Erich von Däniken, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Uzaylılarla 10 yıl içinde temas kurulacağını iddia eden Däniken, Göbeklitepe ve Kapadokya'ya ilişkin de konuştu.

Erich von Däniken… Dünya onu dünya dışı yaşam ve antik medeniyetlerle ilgili tartışmalara yol açan iddiaları ile tanıdı. “Tanrıların Arabaları” adlı kitabı ile dünya genelinde tanınan Däniken, uzaylıların çok eski çağlarda dünyayı ziyaret ettiğini ve eski ilkel insan kültürlerini teknolojileriyle etkilediğini öne sürüyor. İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen UFO&Uyanış Fuarı'na katılan Erich von Däniken, savunduğu fikirler ve ortaya attığı iddialarla ilgili DW Türkçe’den Başak Sezen’in sorularını yanıtladı.

DW Türkçe: Uzun süredir antik medeniyetler ve uzaylı bağlantıları konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Ancak birçok kişi şu soruyu soruyor: Uzaylılar gerçekten varsa neden göremiyoruz? Ben de aynı soruyu sormak istiyorum: Neden göremiyoruz?

Däniken: Bizler onların bir parçasıyız. Onların çocuklarıyız. Bizlerin tam olarak nasıl tepki vereceğini biliyorlar. Eğer birden örneğin bir futbol stadyumunda belirseler hepimiz şok olurduk. Bu gezegende dağılırdık. Bunu önlemek istiyorlar, işte bu yüzden uzaylıları göremiyoruz.

DW Türkçe: İddia ettiğiniz gibi insanlık dünya dışı bir medeniyetle ne zaman temas kuracak?

Däniken: Eminim gelecek 10 yıl içinde. Biliyorsunuz ben dünya dışı canlılar ve antik medeniyetler konusunda uzmanım. Binlerce yıl önce buradaydılar. Bunu kanıtlayabilirim. Bu geçmiş zamanda, atalarımıza uzun bir gelecekte dönme sözü verdiler ve bu süre artık neredeyse doldu. Döndüklerinde kendilerini bize yavaş yavaş ama insanlığı şoke etmeden sunacaklar.

DW Türkçe: Neden döneceklerini düşünüyorsunuz?

Däniken: Onların çocuklarıyız ve ebeveynler her zaman çocuklarının nasıl gelişim gösterdiğini bilmek ister. Bizimle ilgileniyorlar.

DW Türkçe: Peki bunun ne tür bir temas olacağına inanıyorsunuz? Dostane mi yoksa düşmanca mı?

Däniken: Dostça. Biliyorsunuz geçmişte dünya dışı canlılar atalarımız tarafından tanrı sanıldılar. Atalarımız bazı tanrıların yer yüzüne indiğine inanıyordu. Ama biz "tanrılar" olmadığını biliyoruz. Sadece tek bir Tanrı var. Binlerce yıl önceki eski yazılar, eski kitaplar hep bize yardım eden tanrılarla dolu. Bize hep yardım ettiler. Bize teknoloji verdiler, edebiyat verdiler, ilk dili verdiler... Yani bizi yok etmeyecekler. Onlar yardımsever canlılar.

DW Türkçe: Örneğin Stephen Hawking, dünya dışı medeniyetlerle temas kurmaya ya da sinyal göndermeye çalışılmaması konusunda uyarıyor. Onun endişelerini paylaşıyor musunuz?

Däniken: Hayır. Tabii ki ona çok saygı duyuyorum ancak bir temastan hiçbir şekilde kaçınamayız. Onlar zaten buradalar ve bizi izliyorlar. Eğer bizi yok etme arzuları olsaydı binlerce yıldır bunu zaten yaparlardı. Hiçbir zaman yapmadılar. Bizi yok etmek istemiyorlar. Onların parçasıyız.

DW: Son dönemde uzaylılar hakkında neden bu kadar çok film çekiliyor? Ticari açıdan iyi olduğu için mi yoksa insanlık gelecekte bazı bilinmeyenlere karşı kendini hazırlanıyor mu?

Däniken: Kesinlikle bazı insanlar hazırlıyor. Bazı bilim kurgu yazarların, film yapımcılarını tanıyorum. Kendim de bunu yapıyorum. Hepimiz sonunda şok olmayalım diye yavaşça hazırlamaya çalışıyoruz.

DW Türkçe: Türkiye’ye gelecek olursak, Türkiye’de pek çok antik medeniyete ait kalıntılar yer alıyor. Türkiye’deki antik medeniyetlerle ilgili ne dersiniz?

Däniken: Pek çok kez Türkiye'deydim. Ülkeyi ve insanları seviyorum. Orada arkadaşlarım var. Türkiye mükemmel bir mitolojiye sahip. Harika yerler var. Yeraltı şehirleri Derinkuyu, Kaymaklı var. Yukarı kısımda Hititler. Türkiye'nin harika bir geçmişi var ve mükemmel bir geleceği olacak!

DW Türkçe: Sizin de dediğiniz gibi Türkiye’de pek çok yeraltı kenti mevcut. En ünlüleri Kapadokya bölgesinde. Bu yeraltı kentlerinin inşa edilmesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Däniken: Tabii ki bu yeraltı kentlerini insanlar inşa etti, dünya dışı canlılar değil. Yapanlar insanlardı. Nedenini ise bilmiyoruz. Bazıları volkandan korktuklarını söylüyor. Çok uzakta olmayan bir volkan var. Ama bu fikir çok yardımcı olmuyor, çünkü volkanın lavları bu yeraltı kentine de akacaktır. Ben ise daha çok üzerlerinde uçan bir şeyden korktukları yönünde bir spekülasyonda bulunuyorum. Bu yeraltı kentlerini yaptılar ki üzerlerinde uçan bir şey onların aşağıda tünelde olduğunu göremesin.

DW Türkçe: Peki Göbeklitepe hakkında ne düşünüyorsunuz?

Däniken: Şu ana dek en eski medeniyet, en eski tapınak. Geçmişte 20 bin yıllık bir zamandan bahsediyorlar ki bu çoğu şeyi değiştirir. Bize hep dünyada medeniyetin Sümerlerle başladığı öğretildi. Ve bu kabaca 5-6 bin yıl önceydi. Ve şimdi Göbeklitepe 20 bin yıldan daha eski. Bu gerçekten fantastik.

1968 tarihli Tanrının Arabaları adlı kitabı ile üne kavuşan Erich von Däniken'in ortaya attığı iddialar bilim insanları tarafından desteklenmemektedir. İsviçre'nin Zofingen kentinde 1935 yılında dünyaya gelen Erich von Däniken, 30'dan fazla kitap yazmıştır.

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Başak Sezen / Manchester