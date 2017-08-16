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Bilim / Teknoloji

"Uzaylılara Dünya'nın yerini belli ettik, pişmanız"

"O zamanlar insanlar iyimserdi, tehlike olabileceğini düşünmedik"

16 Ağustos 2017 17:45

NASA'nın 1970'lerde uzaya gönderdiği araçlardaki dünya haritalarını tasarlayan astronom Franke Drake, "Uzaylılar Dünya'nın yerini belli ettik, pişmanız" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Dünya’nın evrendeki yerini gösteren bir haritayı 40 yıl önce uzayın derinliklerine yollayan NASA gökbilimcileri pişmanlıklarını dile getirdi. Haritaları tasarlayan Franke Drake, “O zamanlar insanlar iyimserdi, bunun tehlike olabileceğini düşünmedik” dedi.

NASA’nın 1977’de Güneş Sistemi’yle ilgili araştırma yapması için uzaya yolladığı Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçlarında söz konusu haritalardan bulunuyordu. Benzer haritalar, 1972-73 yıllarında NASA’nın Pioneer 10 ve 11 uzay araçlarına da yerleştirilip fırlatılmıştı.

"O zaman iyimserdik"

Haritaları tasarlayan Dr. Frank Drake, National Geographic’e yaptığı açıklamada, 70’li yıllarda insanların dünya dışı canlıların davranışı konusunda daha iyimser olduğunu belirtti. Drake, “O zamanlar insanlar iyimserdi, dünya dışı canlıların arkadaş canlısı olduklarını düşünüyordu. Kimse, birkaç saniyeliğine bile olsa, bunun tehlike olabileceğini düşünmedi” dedi. Fakat Drake, şimdi bu kararın felakete yol açabilecek sonuçlar doğurabileceğinden endişeli olduğunu söyledi.

Ünlü İngiliz fizikçi Prof. Stephen Hawking de dünya dışı canlılar konusunda uyarıda bulunarak, “İleri düzey bir medeniyetle karşılaşmak, Kızılderililer’in Kristof Kolomb’la karşılaşmasına benzeyebilir. Bu pek iyi sonuçlanmamıştı” diye konuşmuştu.

ETİKETLER

UzayDünyadünyanın haritasıFranke DrakeNASANational Geographic

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