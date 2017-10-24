"Uzaylılar yeniden gelecek"

Dünya dışı yaşam ve antik medeniyetlerle ilgili iddiaları ve uzaylıların binlerce yıl önce Dünya'yı ziyaret ettiğini öne sürdüğü 'Tanrıların Arabaları' kitabıyla tanınan İsviçreli yazar Erich von Daniken, uzaylıların gezegenimize gelip evrim sürecimizde bir sıçrama yaşamamız için müdahale edeceğini ileri sürdü.

Araştırmalarının özünü neyin oluşturduğu sorusunu yanıtlayan Daniken "Araştırmalarımın özü hep aynı: Binlerce, binlerce yıl önce Dünya'yı uzaylılar ziyaret etti. Atalarımız o zaman taş devrini yaşıyordu. Neler olduğunu anlayamadılar ve bu uzaylıları tanrı sandılar. Ancak tanrılar yaşamıyor, atalarımız bunu bilmiyordu. Bu tanrılar günümüz etnografları gibi davranıyordu. Birkaç kabileyi incelediler, birkaç dil öğrenip tavsiyeler verdiler. Bir süre sonra da gelecekte bir daha geri dönme sözü vererek vedalaştılar" dedi.

"Dünya hiçbir zaman kapalı bir sistem olmadı"

Sputnik'e konuşan Daniken, ‘Tanrılar ne zaman geri gelecek?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Onların ne zaman geri geleceğini kimse bilmiyor. Ancak onların zaten burada oldukları ihtimalini de göz ardı etmemek gerek, bu başka bir konu."

Daniken'e göre uzaylıların Dünya'ya yeniden geliş amaçları da düşmanca olmayacak. Daniken, "Bu daha çok dışarıdan kaynaklı bir evrimsel sıçramaya yönelik olacak. Bizler evrimin ürünleriyiz ama yalnızca evrimin değil. Dünya hiçbir zaman kapalı bir sistem olmadı. Bazı zamanlarda dışarıdan müdahaleler oldu" ifadelerini kullandı.

"Şimdiye kadar tek bir UFO görmedim"

​Daniken, çalışmalarının devletlerin özel servislerinin ilgisini çekmesiyle ilgili olarak, "Günümüzde birçok insan uzaylılar tarafından kaçırıldığını söylüyor. Vücutlarında uzaylı çiplerinin yer aldığı insanlar da gerçekten var. Devlet de insanlık için potansiyel bir tehdit olup olmadığını ya da bunlar saçmalıktan mı ibaret olduğunu bilmek istiyor. Her şey bununla ilgili. Benimse bu konuyla ilgili bir yanıtım yok. Zira şimdiye kadar tek bir UFO görmedim, tek bir uzaylıyla konuşmadım. Ancak uzaylıların çip yerleştirdiği insanlar gerçekten var” dedi.