Uzayın derinliklerinden gelen 'gizemli radyo dalgaları' tespit edildi

Getty Images Radyo dalgalarının kaynağı henüz kesin olarak bilinmiyor

Astronomlar, Kanada'da bir teleskop tarafından gözlemlenen uzak bir galaksiden yayılan gizemli dalgalarını tespit etti. Ancak bu radyo dalgalarının kesin kaynağı henüz bilinmiyor.

FRB olarak bilinen 13 sert radyo dalgası patlamasının tekrar eden sinyaller yollaması son derece olağan dışı bir durum ve bu dalgalar 1,5 milyar ışık yılı uzaktan geliyor.

Buna benzer bir olay daha önce başka bir gözlemevi tarafından sadece bir kez tespit edilmişti.

British Columbia Üniversitesi'nden (UBC) gökbilimci Ingrid Stairs, "Yeni bir radyo dalgası kaynağını tespit etmemiz daha da fazlasının olabileceğini bize söylüyor. Üzerinde çalışma yapılabilen dalga kaynaklarıyla, kozmik bilmeceyi çözebiliriz ve bunların nereden geldiğini, kaynaklarının ne olduğunu anlayabiliriz" dedi.

Üniversitenin Okanagan Vadisi'nde bulunan CHIME Gözlemevi, 4 adet 100 metre uzunluğundaki yarı silindirik antenlerle her gün gökyüzünü kuzey yönünde tarıyor.

Geçen yıl çalışmaya başlayan teleskop, 13 adet radyo dalgası tespit etti ve bunların arasında sürekli tekrarlayan dalgalar da var. Araştırma Nature dergisi tarafından yayımlandı.

Getty Images CHIME Gözlemevi her gün uzayı tarıyor

Kanada McGill Üniversitesi'nden Shriharsh Tendulkar, "Dalgada ikinci tekrarı tespit ettik ve ikinci tekrar birincisine çok benziyordu" diye konuştu.

Bu bize kitle olarak tekrar nitelikleri hakkında daha çok şey anlatıyor diyen Shriharsh Tendulkar, FRB'lerin kısa ve parlak radyo sinyalleri yolladığını ve bunların evrenin yarısı uzaklığından geldiğini söyledi.

Şu ana kadar bilim insanları 60 adet sadece bir kez sinyal göndermiş dalga tespit etti.

Araştırmacılar gökyüzüne her gün bin kadar FRB radyo dalgası yayıldığını düşünüyor.

Bu dalgalara neyin yol açtığına dair iki temel teori var.

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Çok az bir insanın inandığı bir diğer teori ise bu dalgalar uzaylıların uzay gemisi tarafından oluşturuluyor.