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Bilim / Teknoloji

Uzaydan hamburger geldi

Dün akşam iniş yaptı

04 Temmuz 2017 16:08

'World View' isimli uzay şirketi ile güçlerini birleştiren ABD'li fastfood firması KFC'nin uzaya gönderdiği hamburger, gezegenimize geri döndü.Geçtiğimiz ay, 'World View' isimli uzay şirketi ile güçlerini birleştiren ABD'li fastfood firması KFC, marka adını duyurmak için uzaya bir tavuklu burger göndermeyi hedeflediğini açıklamıştı.   4 gün önce yola çıkan Zinger adlı sandviç , "Stratollite" adlı balonun içinde dün akşam dünyaya iniş yaptı.

World View, balonun yükseklik kontrol sisteminde yaşanan küçük bir sızıntı yüzünden "Stratollite" i erken indirmek zorunda kaldığını açıkladı. 

World View’un misyonu bu deneyle aracın yükseklik kontrolünü ve direksiyon yeteneklerini test etmekti. 

World View CEO'su Jane Poynter tarafından yapılan bir açıklamaya göre, misyon bütün hedeflerine ulaştı. 

Böylece ‘Stratollite’in özel yolcusu, tavuklu Zinger burger, uzayın kenarında kısa süreli bir gezintiye çıkıp, Bağımsızlık Gününe yetişerek iniş yaptı. 

Zinger’ın uzay yolculuğu hedeflenen kadar uzun sürmediyse de, şirket "yakın gelecekte daha uzun süreli uçuşlar" yapmayı planladığını açıkladı.

 

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