Uzaydan gelen müzik



55 yaşındaki astronot Chris Hadfield, Facebook hesabından, uzayda bestelenmiş ve kaydedilmiş bir müzik albümünün 2015 sonbaharında piyasaya çıkacağı için çok mutlu olduğunu duyurdu.

Müzik şirketi Warner Music de yaptığı açıklamada ses ve gitar kayıtlarının uzayda, geri kalan kayıtların ise Dünya’da yapıldığını bildirdi. Şirket bu yeniliği "tarihte bir ilk" olarak tanımladı.

Hadfield, 2012 yılının aralık ayından 2013 mayısına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevliydi. Yanında akustik gitarı ve dizüstü bilgisayarını da götürmüştü. Hadfield’in Uzay İstasyonu’na veda ederken çekilen, bir David Bowie klasiği olan "Space Odditiy" adlı parçaya yaptığı cover versiyonun videosu, Youtube’ta bir hit olmuştu. Videoda Hadfield, Uzay İstasyonu’ndaki yerçekimsiz ortamda uçarken gitarı çalıp şarkı sözlerken görülüyor.

Hadfield ayrıca, uzay misyonu esnasında sık sık Twitter hesabından ISS’teki günlük hayatı yansıtan sansasyonel fotoğraf ve videolar paylaştı.