Uzaydan dönen astronotlar, bıraktıklarından çok farklı bir dünya buldu

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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bu hafta dünyaya dönen üç astronot, bıraktıklarından çok daha farklı br dünya buldu.

İzole yaşamaya pek de yabancı olmayan Rus Oleg Sikripoçka, ABD'li Jessica Meri, Covid-19 gündeme gelmeden aylar önce, 2019'un Eylül ayında dünyadan ayrıldı. Başka bir ABD'li astronot olan Andrew Morgan, 2019'un Temmuz ayında uzay istasyonuna varmıştı.

Meir, geçen hafta telekonferans ile gazetecilere açıklamada bulunurken Covid-19 salgınıyla ilgili olarak, "Aşağıda, Dünya'da olanları izlemek gerçek dışı geliyor. Buradan Dünya her zaman olduğu kadar güzel gözüküyor. Tüm olanlara ve değişimlere inanmak çok zor" demişti.

BBC'nin Rusya Servisi'nden Olga İvşina'nın aktardığına göre Koronavirüs salgını sebebiyle , astronotların karşılanma rutini değişikliğe uğradı.

Kapsülün bu sabah erken saatlerde Kazakistan'a başarıyla iniş yapmasının ardından üç astronotu maske takan bir kurtarma ekibi karşıladı.

Kurtarma ekibi bir süredir astronotları enfekte etme riskine karşın karantina altında tutuluyordu. Ekipte yer alanlara astronotları almaya gitmeden hemen önce Covid-19 testi yapıldığına inanılıyor.

Normal şartlarda kurtarma ekibinin astronotları en yakın havalimanına götürmesi gerekiyordu. Ancak Kazakistan'da olağanüstü hal ilan edildiği için havalimanlarından uçuş yapılmıyor.

Astronotlar Rusya'nın Kazakistan'dan kiraladığı Baikonur Fırlatma Üssü'ne götürülecek. Buradan Rus astronot evine uçurulacak, ABD'liler ise Kızılorda'ya arabayla götürülecek. Burada onları bir NASA uçağı karşılayacak ve astronotlar ABD'ye dönecek.

Dünyaya dönen ekibin yerine geçmek üzere iki rus ve bir ABD'li astronot Uluslararası Hava İstasyonu'na gönderildi. Astronotlar da rokete binmeden önce virüsü uzaya taşımamak için yoğun karantina önlemleri altında yaşadı.