Bilim insanları 'uzayda ses duyulmaz' tezini akıllı telefonla çürütecek

Britanya’nın Surrey Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Alien filminde de sözü geçen “Uzayda kimse çığlıklarınızı duyamaz” tezini test etmek için uzaya akıllı telefon gönderdi. Çığlıklarını kaydedip internete yükleyen kişilerin bu sesleri telefonda çalınacak ve bu amaçla geliştirilmiş olan telefon uygulaması teoriyi test etmek için kullanılacak.

Deney ile standart ticari bir ürünün uzaydaki dayanıklılığı ve iki yeni fırlatma sistemi daha test edilmiş olacak. Telefon altı ay boyunca izlenecek.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi’nin geliştirdiği uygulama, Hindistan’daki bir uzay üssünden Hindistan Uzay Ajansı’nın fırlatma aracıyla uzaya gönderilen nano uydu STRaND-1 ile birlikte yollandı.

Uydu, başarılı bir şekilde 785 km yükseklikteki yörüngeye yerleşirse dünyanın ilk akıllı telefon tarafından kontrol edilen uydusu olacak. Uydu, telefonun manyetik algılayıcısının da yardımıyla yörüngesindeki manyetik alanlarla ilgili değişimleri kaydedecek ve ayrıca kamerasını kullanarak Dünya ve Ay’ı görüntüleyecek.

Otuz milyon dolarlık bu uzay projesi, bünyesinde barındırdığı donanım ve teknolojilerle ilklere imza atmayı planlıyor. BBC News’a konuşan yetkililer, STRaND-1 uydusunun Google’ın 2010 yılında piyasaya sürdüğü HTC üretimi Nexus One tarafından yönetileceğini söylemişti.