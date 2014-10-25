Uzaydan 41 kilometrelik atlayış rekoru

Google'ın üst düzey yöneticilerinden Alan Eustace, yerden 41 kilometre yükseklikten gerçekleştirdiği atlayışla Felix Baumgartner'in rekorunu kırdı. Eustace üç yıldır üzerinde çalıştığı atlayışı gizli tuttu.

Google'ın 57 yaşındaki kıdemli başkan yardımcılarından Alan Eustace, Felix Baumgartner'in 2012'de gerçekleştirdiği 39 kilometrelik serbest dalış rekorunu kırdı. Eustace, 24 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen atlayışında helyum dolu bir balonla 41.419 km (135,890 feet) yüksekliğe çıkarak Dünya'ya stratosferden atladı.

Saatte 1322 kilometre hıza eriştiği düşüş 15 dakika süren Eustace, giydiği özel uzay giysisi sayesinde sorun yaşamadan yere ulaşmayı başardı. Eustace, "İnanılmazdı ve çok güzeldi. Uzayın karanlığını ve atmosferin katmanlarını aynı anda görebiliyordum. Bu daha önce hiç görmediğim bir şeydi" ifadesini kullandı. Saatte 1124 kilometre olan ses hızını aşmayı başaran Eustace'in ortaya çıkardığı ses patlaması, yerdeki gözlemciler tarafından duyuldu.

New York Times'ın haberine göre, bağlı olduğu balondan küçük bir patlayıcı düzeneği sayesinde ayrılan Eustace, arkaya iki takla attıktan sonra paraşütünü açtı ve yere inmeye başladı. Eustace, sebep olduğu sonik patlamayı duymadığını söyledi. New Mexico eyaletinin Roswell kasabasında gerçekleştirilen tarihi atlayışta, Eustace atlayışından 4.5 dakika sonra ana paraşütünü açtı ve havalandığı yerden 112 km öteye indi.

Eustace'in inişini gözlemleyen eski astronotlardan Mark Kelly, "Bir havacılık rekorunun kırılması çok önemli bir başarı... İnanılmaz risk içeren bir denedeme elde edilen başarı tüm ekibin başarısı" ifadesini kullandı.

Üç yıl gizli çalıştı

Eustace'in eriştiği maksimum yükseklik ilk olarak 41.424 kilometre olarak ölçülse de, Dünya Hava Sporları Fedesrasyonu'na 41.419 km olarak sunuldu.

Eustace'in başarısından önce dünya rekoru Ekim 2012'de 39.045 metreden atlayan Felix Baumgartner'e aitti. Baumgartner'in dünya tarafından izlenen atlayışına rağmen, Eustace üç yıl boyunca üzerinde çalıştığı projesini gizli tuttu. Eustace ayrıca, stratosfere Baumgartner gibi bir kapsül kullanmadan çıktı.

New York Times, Eustace'in 2011'de atlayış fikrini aklına koymasının ardından Biosphere 2 adlı bir uzay projesiyle bağlantı kurduğunu ve Baumgartner'den daha kolay bir atlayış yapmayı hedeflediğini belirtti. Eustace'in stratosferde hayatta kalmasını sağlayan yaşam destek ünitesi ise Paragon Space Development firması tarafından geliştirildi.

Kıdemli bir pilot ve paraşütcü olarak bilinen Eustace'in, atlayış için 2002'den bu yana çalıştığı Google'ın destek teklifini reddettiği belirtildi.

Kaynak: Al Jazeera