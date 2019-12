Uzaydaki ilk Türk nerede?

Özgür Yusuf CEVAHİR / Tempo24

Uzaylılar eli boş dönmeyecek



Dünya dillerini anlayabilecekler mi?



‘Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız’



‘Kadın-erkek-bebek’

Önce Voyager 2 gitmişti



Dünya'ya en uzak uzay aracı

Keza, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 1977 yılında birbirlerinden 15 gün arayla fırlatılan ve şu an gezegenimizden milyarlarca kilometre uzaklıkta, saatte 61 bin kilometre hızla Güneş Sistemi’nin sınırlarına doğru ilerlemekte olan bu ikiz uzay araçlarında, insanoğlunu ‘uzaylılara’ tanıtmak üzere hazırlanan bir paket bulunuyor. Bu pakette, Türkçe bir selamlama cümlesinin yanı sıra, yaşlı bir Türk’e ait fotoğraf da bulunuyor.Ağızlıkla sigara içen yaşlı adamın fotoğrafı Jonathon Blair imzasını taşıyor. Kimliği bilinmeyen bu yaşlı, sakallı dede, ‘uzaya çıkan ilk Türk’ olarak, uzaylılarla ‘tanışmaya’ hazırlanıyor.Dünya, insan anatomisi, doğa ve medeniyete ilişkin 116 görüntü; 22 müzik parçası ve 39 değişik sesin yanı sıra, Türkçe dahil 55 dilde selamlama kaydı içeren altın kaplama bakır plak, uzaylılarla karşılaşacağı günü bekliyor.Plağın kapağında, bu cihazın nasıl kullanılacağına ilişkin basit şekiller uzaylılara yol gösteriliyor. Yani bu altın kapak, uzaylılar için bir ‘kullanma kılavuzu’ niteliği taşıyor.NASA’nın bu projeye start verirken düşündüğü şey, dış uzayda (Güneş Sistemi dışında) akıllı canlılar varsa ve bu ‘yaratıklar’ bir şekilde Voyager araçlarını ‘yakalayıp’ incelemeye alırsa, uzaylıların keşiften eli boş dönmemesini sağlamaktı. Yani bilim adamlarının planına göre, dünya dışı yaratıklar, bu diskin üzerinde bulunan talimatları kullanarak diski çalıştıracak ve Dünya zamanıyla 32 yıl önce kaydedilmiş bilgilere ulaşabilecek.Farklı istikametlerde de olsa, o gün bu gündür yolculuğa devam eden ve uzayın derinliklerine ilişkin Dünya’ya çok faydalı bilgiler gönderen Voyager araçları henüz bir uzaylı ile karşılaşmış değil; ancak uzaylılara gönderilen mesajlar, o olası karşılaşmayı duygusal bir randevuya çevirecek kadar içten. Tabi uzaylıların bu dillerden herhangi birini anlayıp anlayamayacağı şu anda kestirilemiyor.32 yıldır uzayda yol alan her iki araçtaki altın plaklarda kayıtlı sözlü mesajlardan bir kısmı, daha doğrusu tercümeleri şöyle:Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsunDünya gezegeninin çocuklarından selamlar.Herkese yürekten selamlar.Merhaba. Nasılsınız?Merhaba. Herkese selamlar.Herkese selamYıldızlardaki dostlara selam, inşallah bizi birleştirir zamanUmarız afiyettesinizdir. Hep sizi düşünüyoruz. Zamanınız olursa lütfen bizi ziyarete gelinHer kimseniz size selamlar. Dostlara dostlukla geldikSelamBu dünyadaki bizler, size iyi dileklerimizi gönderiyoruz.Uzaylı dostlar, nasılsınız, yemek yediniz mi? Zamanınız olursa bizi ziyarete gelin.Altın diskte kayıtlı Dünya’ya ilişkin görüntülerde ise birbirinden değişik fotoğraflar ve grafikler yer alıyor. Bu diskte, uzaylılara basit aritmetik kavramların ‘öğretildiği’ şemalardan, kadın-erkek çizimlerine; çocuk ve aile fotoğraflarından, dansöz ve uçak resimlerine kadar birçok görsel malzeme bulunuyor.İnsanların nasıl yiyip içtiğini gösteren fotoğraf ve bir astronotun uzay yürüyüşü de ilgi çekici malzemeler arasında bulunuyor. Hatta NASA, uzaydan bile görünebilen Çin Seddi’ni tekrar uzaylılara göstermeyi ihmal etmemiş.İsim itibarıyle ‘ilk’ olma izlenimi yaratsa da, Voyager 1 aslında Voyager 2 adlı ikiz kardeşinden daha sonra fırlatılmıştı. Voyager 2, Kennedy Uzay Uçuş Merkezi’nden 20 Ağustos 1977’de uzaya yollanırken, Voyager 1, bu uzun yolculuğa 5 Eylül’de başlamıştı.NASA’nın internet sitesine göre, farklı rotalardan ilerleyen bu iki araçtan Voyager 1, şu an Güneş’ten yaklaşık 16.3 milyar kilometre uzakta. Voyager 2 ise Güneş’e 13.2 milyar kilometre mesafede bulunuyor. Voyager 1’in, Güneş Sistemi’nin dış sınırı olan Heliosfer bölgesini 2015 yılında terk etmesi bekleniyor.Voyager 1 halen uzay boşluğunda Dünya’ya en uzak insan yapımı aygıt olma unvanını koruyor. Voyager 1, Heliosfer’i geçtiğinde, Güneş Sistemi’nden çıkarak ‘uzak uzay’ bölgesine ulaşan ilk insan yapımı araç olacak.Plütonyum yakıtla çalışan iki aracın işletim ömrünün 2025 yılında dolması ve bu büyük uzay misyonunun o tarihte bitmesi bekleniyor.