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Bilim / Teknoloji

Uzaydaki ilk Türk kim olacak?

"Türkler Uzayda" hayali gerçek oluyor! 2009 yılında ilk Türk uzaya gidiyor...

06 Haziran 2008 03:00

NASA, Cyberia Corporation, Virgin Galactic ve Dobadi.com ilginç bir ortaklığa imza attı. Yapılacak yarışmanın ardından bir Türkü uzaya gönderecekler...

Dobadi.com, üyeleri arasında başlattığı "Türkler Uzayda Kısa Film Yarışması"nda halk oylaması ile birinci olacak kişiyi uzaya gönderiyor. Son katılım tarihi 31 Aralık 2008 olan yarışmaya katılmak için bir kısa film (Cep telefonundan çekilen amatör kısa filmler bile kabul ediliyor) çekip göndermek gerekiyor.

2009 yılında uzaya gidecek olan "ilk Türk" aynı zamanda NASA eğitmenleri tarafından göreceği eğitimin ardından "İlk Türk Astronot" ünvanını da alarak tarihe geçecek.

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