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Yaşam

Uzayda yetişen ilk çiçek: Kirli hanım çiçeği

İstasyonda görev yapan Amerikalı astronot, yerçekimsiz ortamında yetişen çiçeğin fotoğrafını Twitter'da paylaştı

17 Ocak 2016 16:07

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Amerikalı astronot Scott Kelly, uzayda yetiştirilen ilk çiçeğin fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, kirli hanım çiçeği diye de bilinen zinya çiçeği, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yetiştirilen ilk çiçek oldu. İstasyonda görev yapan Amerikalı astronot Scott Kelly, NASA'nın yerçekimsiz ortamda bitkilerin nasıl geliştiğini araştırdığı proje kapsamında yetiştirilen turuncu renkteki zinya çiçeğinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Scott, tweetinde, ''Uzayda yetişen ilk çiçek görücüye çıktı'' yazdı.

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