Uzayda yaşam izini Çanakkale Bayramiç'te arıyorlar!

NASA 1964’te Bayramiç’e düşen meteorda ‘hayat izi olabileceği’ yönünde rapor gönderince, Türk bilim insanları bu meteordan başka parça olabilir düşüncesiyle bölgede meteor aramaya başladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Daldal'ın haberine göre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 1964 yılında düşen 4 kilo ağırlığındaki meteorda yaşam izi olabileceğini belirten NASA raporu, Türk bilim adamlarını 52 yıl sonra bir kez daha harekete geçirdi.

Bayramiç merkezine 2 kilometre mesafedeki Tabaklar Deresi yakınına, 1964 Temmuzu’nda düşen 4 kiloluk meteor, Uluslararası Meteor Araştırmaları Merkezi’nce, 'Çanakkale Meteoriti' olarak kaydedildi. 'Çanakkale Meteoriti' üzerindeki elementler incelendi ve göktaşı üç parçaya ayrıldı. 400 gramı Ege Üniversitesi'ne, 1 kilo 70 gramı İstanbul Üniversitesi'ne, kalan parçası da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

6’sı insan amino asiti

Meteorun bir parçası daha sonra, 2012'de, incelenmesi için Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA'ya gönderildi. Burada yapılan analizlerde, göktaşında, canlıhayatı için olmazsa olmaz maddeler olan glisin, alanin, valin, serin, glutamik asit ve aspartik asit gibi protein amino asitleri ve diğer amino asitler tespit edildi. NASA ve İstanbul Üniversitesi ortaklaşa yayınında, bu 19 amino asitten 6'sının vücudumuzda bulunan protein amino asitleri olduğu belirtildi. Bu da, meteorun ‘hayat izi taşıdığı’ anlamına gelebileceğinden Dünya’ya düşmesinin üzerinden 52 yıl geçmesine rağmen, bilim dünyası tekrar ‘meteor’ peşine düştü.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç.Dr. Ozan Ünsalan'ın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında, değişik üniversitelerdeki bilim insanlarından oluşan 8 kişilik akademik ekip, meteordan yeni parçalar bulmak için araştırma ve inceleme başlattı.

Düştüğü alan şimdi biber tarlası

TÜBİTAK projesi kapsamında 8 kişilik akademik ekip, Bayramiç ilçesinde, ‘Çanakkale meteoriti’nin düştüğünü gören köylülerle görüştü ve yerini tespit ederek, şimdi biber ekili tarla ve çevresinde inceleme ve araştırma başlattı. Raporlama için gerekli notları alan ekip, daha sonra aramalara devam etti. Yöre halkından aldıkları bilgiler neticesinde, meteorun düştüğü şimdiki biber tarlasında izler aradı. Çalışmaları sonuç vermeyince araştırmalar ertelendi.