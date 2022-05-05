Uzayda tatil yapmak ister misiniz?

Kaliforniya merkezli Orbital Assembly Corporation (OAC), dünyanın ilk uzay otelini 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyor.

Uzayda tatil yapmak artık hayal olmaktan çıkıyor. Kaliforniya merkezli The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation, (OAC) iki uzay istasyonu kurarak turistlerin konaklayabileceği bir otel projesini 2025 yılında uygulamaya koyacaklarını duyurdu.

Dünyanın ilk uzay oteline ev sahipliği yapmaya hazırlanan OAC, 28 kişilik kapasiteye sahip olan Pioneer Station'ı 2025 yılında açmaya hazırlanıyor.



Voyager Station adındaki daha büyük istasyon ise 400 kişi ağırlayacak ve 2027 yılında ilk konuklarına ev sahipliği yapacak.

Daha önce yaptıkları açıklamada ilk istasyonun 2027 yılında açılacağını duyuran şirket, tarihi 2025 yılına çekti.



CNN INT'in haberine göre şirketin turistlere hem ofis hem de konaklama sağlayan 'iş park'ları yapması bekleniyor.