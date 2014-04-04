T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Uzayda okyanus bulundu

Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yapılan keşif dünya dışı yaşam arayışında en önemli adımlardan birini oluşturuyor. Bilim insanları, buz tabakasının altında bir okyanus olduğunu tespit etti.

04 Nisan 2014 14:38


Bilim insanları, Satürn'ün uydusu Enceladus'ta buz tabakası altında bir okyanusun varlığına ilişkin kanıtlar buldu.

İtalyan ve Amerikan bilim insanları, araştırmaya ilişkin sonuçları Science dergisinde yayınladılar. Araştırmaya göre, Dünya dışında yaşam olduğuna dair en önemli adaylardan olan Satürn gezegeninin uydusunda, 50 kilometre derinlikte önemli bir su kaynağı olduğu tespit edildi.

Enceladus'taki su kaynağı, Amerikan Cassini uzay aracıyla toplanan verilerle ortaya çıkarıldı. Cassini uzay aracı, Enceladus'un üst yüzeyine 100 kilometreye yakın bir mesafede yaklaşarak veri topladı.

Roma Üniversitesi'nden bilim insanları, Cassini’nin uydunun güney kutbunun, burada yerçekimi alanının gücüne dair elde ettiği verileri açıklamak için yeterli kütleye sahip olmadığında karar kıldı. Bu nedenle yüzeyin altında buzun dışında bir kütle olduğu üzerinde duruldu. California Teknoloji Enstitüsü'nden David Stevenson, bu yoğunlukta bir kütlenin su olabileceğinin anlaşıldığını ifade etti.

Bilim insanları, Enceladus'taki okyanusun yüzeyinin silikat kayalarından oluşması nedeniyle buradaki suyla kimyasal etkileşim sonucu, tıpkı dünyada yaşamın oluşmaya başladığı ilk zamanlardaki gibi koşulların ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Enceladus'ta bir okyanus tespit eden bilim insanlarının bu bilgi sayesinde 2005 yılında Cassini uzay aracının güney kutupta bulduğu çapı 500 kilometre olan su buzu fıskiyelerinin kaynağını da bulmuş olabileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SatürnEnceladusAmerikanScienceDünyaAmerikan CassiniCassiniTeknoloji Enstitüsü David StevensonDeutsche Welle Türkçe DW/AFPGA/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24