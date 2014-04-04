Uzayda okyanus bulundu



Bilim insanları, Satürn'ün uydusu Enceladus'ta buz tabakası altında bir okyanusun varlığına ilişkin kanıtlar buldu.

İtalyan ve Amerikan bilim insanları, araştırmaya ilişkin sonuçları Science dergisinde yayınladılar. Araştırmaya göre, Dünya dışında yaşam olduğuna dair en önemli adaylardan olan Satürn gezegeninin uydusunda, 50 kilometre derinlikte önemli bir su kaynağı olduğu tespit edildi.

Enceladus'taki su kaynağı, Amerikan Cassini uzay aracıyla toplanan verilerle ortaya çıkarıldı. Cassini uzay aracı, Enceladus'un üst yüzeyine 100 kilometreye yakın bir mesafede yaklaşarak veri topladı.

Roma Üniversitesi'nden bilim insanları, Cassini’nin uydunun güney kutbunun, burada yerçekimi alanının gücüne dair elde ettiği verileri açıklamak için yeterli kütleye sahip olmadığında karar kıldı. Bu nedenle yüzeyin altında buzun dışında bir kütle olduğu üzerinde duruldu. California Teknoloji Enstitüsü'nden David Stevenson, bu yoğunlukta bir kütlenin su olabileceğinin anlaşıldığını ifade etti.

Bilim insanları, Enceladus'taki okyanusun yüzeyinin silikat kayalarından oluşması nedeniyle buradaki suyla kimyasal etkileşim sonucu, tıpkı dünyada yaşamın oluşmaya başladığı ilk zamanlardaki gibi koşulların ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Enceladus'ta bir okyanus tespit eden bilim insanlarının bu bilgi sayesinde 2005 yılında Cassini uzay aracının güney kutupta bulduğu çapı 500 kilometre olan su buzu fıskiyelerinin kaynağını da bulmuş olabileceği belirtiliyor.