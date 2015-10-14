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Yaşam
Deutsche Welle

Uzayda NASA-İsrail işbirliği

NASA ve İsrail Uzay Ajansı, sivil uzay çalışmalarında işbirliği amacıyla bir anlaşma imzaladı. Özellikle Mars misyonlarında çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

14 Ekim 2015 15:37


Avrupa Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile İsrail Uzay Ajansı (ISA), uzayda işbirliğine gidiyor.

Kudüs'te NASA Başkanı Charles Bolden ve ISA Direktörü Menachem Kidron arasında imzalanan anlaşma gereğince iki ülke sivil uzay çalışmalarında işbirliğini artıracak.

Bolden yaptığı açıklamada, anlaşmayla NASA'nın İsrail'in inovasyon ve teknolojilerinden faydalanacağını söyledi. Bolden, “İki ülkenin uzay araştırmaları, bilimsel keşif ve araştırmalar konusunda uzun bir işbirliği geçmişi var ve bu yeni anlaşmayla bu ortaklığı daha da ileri götürmek istiyoruz” dedi.

ISA'dan yapılan açıklamada ise ülkenin teknolojilerinin gelecekteki Mars misyonlarında önemli bir rol oynayacağı kaydedildi.

Anlaşma gereğince, ISA ve NASA ortak misyonlara katılabilecek, personel ve bilimsel veri çalışmaları yapabilecek ve tesisleri de ortaklaşa kullanabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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