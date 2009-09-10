Uzayda naftalin bulutu bulundu

Amerikalı bilimadamları, uzaybulutlarında naftalinin gaz biçimini buldular.



Georgia Üniversitesi'nden araştırmacılar, Tanımlanamayan Kızılötesi Dalgalar olarak bilinen ve kızılötesi ışınlar yayınlayan derin uzay bulutlarında naftalinin gaz biçimini keşfettiklerini açıkladılar.



Tanımlanamayan kızılötesi dalga bulutları astronomlar tarafından 30 yılı aşkın bir zamandır gözlemleniyordu, ancak bilim adamları ilk kez bu kızılötesi oluşuma hangi özel moleküllerin neden olduğunu belirlediler.



Araştırma ekibine başkanlık eden Prof. Michael Duncan, keşiflerinin, tanımlanamayan kızılötesi dalgaların yıldızlararası tozlarla bağlantılı bulunduğunu ve bu tozun bileşenlerinin gizemli bulutların kökeni konusunda ipuçları sağlayabileceğini göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, bu yeni bilginin yıldızların yaşam döngülerini kavramak konusunda da bilgi sağlayabileceğini kaydetti.

