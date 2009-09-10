Uzayda naftalin bulutu bulundu

Amerikalı bilimadamları, uzaybulutlarında naftalinin gaz biçimini buldular.
Georgia Üniversitesi'nden araştırmacılar, Tanımlanamayan Kızılötesi
Dalgalar olarak bilinen ve kızılötesi ışınlar yayınlayan derin uzay bulutlarında naftalinin gaz biçimini keşfettiklerini açıkladılar.
Tanımlanamayan
kızılötesi dalga bulutları astronomlar tarafından 30 yılı aşkın bir
zamandır gözlemleniyordu, ancak bilim adamları ilk kez bu kızılötesi
oluşuma hangi özel moleküllerin neden olduğunu belirlediler.
Araştırma
ekibine başkanlık eden Prof. Michael Duncan, keşiflerinin,
tanımlanamayan kızılötesi dalgaların yıldızlararası tozlarla bağlantılı
bulunduğunu ve bu tozun bileşenlerinin gizemli bulutların kökeni
konusunda ipuçları sağlayabileceğini göstermesi açısından önemli
olduğunu belirterek, bu yeni bilginin yıldızların yaşam döngülerini
kavramak konusunda da bilgi sağlayabileceğini kaydetti.