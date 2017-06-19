Uzayda kurulacak olan Asgardia'ya Türkiye'den büyük ilgi

Tarihin ilk uzay ülkesi olmaya aday Asgardia'ya yapılan vatandaşlık başvurularında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Dünya yörüngesinde kurulacak olan uzay istasyonunda 100 bin insan yaşayacak.

Projenin planları Fransa'nın başkenti Paris'te bir etkinlik çerçevesinde uluslararası bilim insanları tarafından açıklanmıştı.

Sputnik'in Asgardia'nın resmi internet sayfasından aktardığı bilgiye göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı. Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti.

Türkiye'den en çok başvuru yapan il: İstanbul

Türkiye'den en çok başvuru yapılan kentler sıralamasında İstanbul'u 3 bin 564 ile Ankara, 2 bin 868 ile İzmir izledi. İstanbul'dan başvuru yapanlardan yüzde 77'sinin erkek olduğu, genel başvuru yapanlardan ise yüzde 85'inin İngilizce konuştuğu bilgisine yer verildi.

Kendi kural ve yasalarıyla yaşamasını öngören uzay ülkesi Asgardia; meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı Yeryüzü'nü korumaya çalışacak.

​​Asgard ismi İskandinav mitolojisinden geliyor

İskandinav mitolojisinden tanrı Odin'in hüküm sürdüğü Asgard'dan esinlenilerek isimlendirilen ülke, resmi internet sayfasındaki bilgilere göre, 'Yeryüzü'ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamıyla bağımsız, özgür bir ortam' teklifi sunacak.

Uluslararası anlaşmalar kapsamında başvuru sayısı 100.000'i geçtiği takdirde Birleşmiş Milletlere devlet statüsü için de başvuru önünde bir engel kalmayacak. Uluslararası yasaların ise uzayda yeni bir devletin kurulması gibi ilk defa dillendirilen bu isteğe nasıl cevap vereceği henüz cevap bulmuş değil.

Asgardia'nın ne zaman faaliyete geçeceğine dair bir bilgi ise geçtiğimiz hafta gelmişti. Ekipten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilk uydu bu yılın yaz aylarında yörüngeye fırlatılacak.