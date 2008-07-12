Uzayda kıyasıya rekabet

NASA’nın uzay araştırmalarındaki egemenliği yakın gelecekte sona erebilir. Amerikan Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi, sivil amaçlı uzay araştırmaları söz konusu olduğunda Rusya ve Avrupa’nın yanında Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerin de giderek artan rekabetiyle başa çıkmak zorunda.

ABD, uzaydaki askeri amaçlı kullanılan uydu sayısı açısından üstünlüğünü koruyor olmasına karşın ticari ve sivil amaçlı inisiyatiflerde rakiplerinin gerisinde görünüyor. 2003 yılında düşen uzay mekiği Colombia, bütçe kısıntıları ve mevcut uzay mekiklerinin 2010 yılında emekliye ayrılacak olması NASA’nın uzay araştırmalarında geriye düşme ihtimalini doğuran etmenlerden bazıları.

NASA yöneticilerinden Michael Griffin’e göre ABD, aya ilk ayak basıldığı dönemde milyarlarca dolara malolan uzay yarışındaki öncülüğün meyvelerini yemeye devam ediyor. Griffin, geçen 40 yılı aşkın süre içinde uzay yarışındaki birinciliği sürdürecek yatırım yapılmamasına dikkat çekiyor.



Tek rakip Rusya değil



ABD’nin uzay araştırmalarındaki ezeli rakibi Rusya’nın yanında artık Çin ve Hindistan da uzaydaki hedefleri doğrultusunda aşama kaydetmeye devam ediyorlar. Özellikle Çin, bir yandan gözünü Mars’a dikerken bir yandan da Ay’a üç aşamalı bir seyahat planlıyor. Ay’a uydu gönderimi, robot bir uzay aracıyla iniş ve toprak örneği alma safhalarından oluşan planın önümüzdeki 12 yıl içinde yürürlüğe konması bekleniyor. Çin ayrıca ilk uzay yürüyüşünü de bu yılın Ekim ayı içinde yapmak niyetinde.

Gelişmekte olan uzay programıyla dikkat çeken bir diğer ülke de Hindistan. Bütçe olarak benzerlerinin gerisinde kalmasına karşın Hindistan’ın uzay programı özellikle uydu yollama konusunda önemli aşama gösteriyor. Tek bir roketle yörüngeye oturtulan 10 adet uydu Hindistan’ın uzay teknolojilerinde geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

