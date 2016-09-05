T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Uzayda kaybolan Philae aylar sona bulundu

Rosetta uzay aracından ayrılan Philae'nin 67P/Churyumov/Gerasimenko kuyruklu yıldızına inmesinin ardından şarjı bitmişti

05 Eylül 2016 23:51

Rosetta uzay aracından ayrılarak 67P/Churyumov/Gerasimenko kuyruklu yıldızına inen ve şarjı biten uzay modülü Philae bulundu.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Rosetta'nın, görev süresinin bitmesine bir ay kala, 67P/Churyumov/Gerasimenko kuyruklu yıldızına inen ancak güneş ışığı alamadığı için uyku moduna geçen Philae'nin fotoğraflarını yolladığını duyurdu.

Rosetta'nın 2 Eylül'de çektiği fotoğraflarda Philae'nin kuyruklu yıldızın buzulla kaplı kısmının derinliklerinde olduğu görülürken yine de tam yerinin tespit edilemediği ifade edildi.

Modülün yeri tespit edilse de, kopan ve kırılan parçalarından dolayı bir daha çalışacak konuma gelmesinin de imkânsız olduğuna vurgu yapıldı.

Güneş enerjisiyle çalışan Philae 12 Kasım 2014'te kuyruklu yıldıza inmiş, üzerindeki pilin şarjı 60 saat sonra bitmiş ve enerjisini sağlayabilecek güneş panelleri de gölgede kaldığı için 15 Kasım 2014'te uyku moduna geçmişti.

Bilgileri Rosetta üzerinden dünyaya yollayan Philae, 7 ay sonra, 14 Haziran 2015'te, üzerindeki kuyruklu yıldızın güneşe yaklaşması sonucunda yeniden uyanmıştı.

Modülün yeniden aktive olduğu, Phliae adına açılan Twitter hesabından "Merhaba Dünya! Beni duyabiliyor musun?" mesajıyla duyurulmuştu.

Philae'nin üzerinde bulunduğu kuyruklu yıldız, güneşin 185 milyon kilometre yakınına kadar gelmiş ve bu 67P'nin şimdiye kadar yaklaşabildiği en yakın mesafe olarak kayda geçmişti.

Philae'nin olduğu kuyruklu yıldızı yakından takip eden Rosetta uzay aracı ise geçtiğimiz ay kuyruklu yıldızı çevreleyen gaz bulutu içinde oksijen molekülü keşfetmişti.

ETİKETLER

uzayPhilaerosetta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24