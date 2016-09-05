Uzayda kaybolan Philae aylar sona bulundu

Rosetta uzay aracından ayrılarak 67P/Churyumov/Gerasimenko kuyruklu yıldızına inen ve şarjı biten uzay modülü Philae bulundu.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Rosetta'nın, görev süresinin bitmesine bir ay kala, 67P/Churyumov/Gerasimenko kuyruklu yıldızına inen ancak güneş ışığı alamadığı için uyku moduna geçen Philae'nin fotoğraflarını yolladığını duyurdu.

Rosetta'nın 2 Eylül'de çektiği fotoğraflarda Philae'nin kuyruklu yıldızın buzulla kaplı kısmının derinliklerinde olduğu görülürken yine de tam yerinin tespit edilemediği ifade edildi.

Modülün yeri tespit edilse de, kopan ve kırılan parçalarından dolayı bir daha çalışacak konuma gelmesinin de imkânsız olduğuna vurgu yapıldı.

Güneş enerjisiyle çalışan Philae 12 Kasım 2014'te kuyruklu yıldıza inmiş, üzerindeki pilin şarjı 60 saat sonra bitmiş ve enerjisini sağlayabilecek güneş panelleri de gölgede kaldığı için 15 Kasım 2014'te uyku moduna geçmişti.

Bilgileri Rosetta üzerinden dünyaya yollayan Philae, 7 ay sonra, 14 Haziran 2015'te, üzerindeki kuyruklu yıldızın güneşe yaklaşması sonucunda yeniden uyanmıştı.

Modülün yeniden aktive olduğu, Phliae adına açılan Twitter hesabından "Merhaba Dünya! Beni duyabiliyor musun?" mesajıyla duyurulmuştu.

Philae'nin üzerinde bulunduğu kuyruklu yıldız, güneşin 185 milyon kilometre yakınına kadar gelmiş ve bu 67P'nin şimdiye kadar yaklaşabildiği en yakın mesafe olarak kayda geçmişti.

Philae'nin olduğu kuyruklu yıldızı yakından takip eden Rosetta uzay aracı ise geçtiğimiz ay kuyruklu yıldızı çevreleyen gaz bulutu içinde oksijen molekülü keşfetmişti.