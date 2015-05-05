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Yaşam
Deutsche Welle

Uzayda ilk espressoyu İtalyan astronot içti

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yollanan espresso makinesinden ilk tadan İtalyan astronot Samantha Cristoforetti oldu.

05 Mayıs 2015 14:47


Dragon uzay aracı geçen ay ISS'ye 6'ncı seferini yapmış, istasyona yaklaşık iki ton ağırlığında erzak ve malzemenin yanı sıra bir espresso makinesi de ulaştırılmıştı.

"ISSpresso" adını taşıyan makine, alanında uzman İtalyan şirketleri Lavazza ve Argotec tarafından uzay yolculuklarına özel geliştirildi. 20 kilo ağırlığındaki makine, yalnızca astronotlara kahve servisi yapmayacak; sıvıların yerçekimsiz ortamda gösterdiği özellikler de bu vesileyle incelenecek.

Cihazın istasyona kurulumu tamamlandıktan sonra ilk kahveyi içen İtalyan astronot Samantha Cristoforetti (42), "kahvenin nefaset ve aromasıyla İtalya'daki her kafetaryayla boy ölçüşebilecek nitelikte olduğunu" söyledi. Cristoforetti'nin ardından espresso içen diğer mürettebat üyeleri de olumlu görüş bildirdiler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası UzaySamantha CristoforettiISSLavazzaArgotecDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/EC

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