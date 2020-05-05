Uzayda çekilecek ilk filmde Tom Cruise oynayacak

Tom Cruise, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in işbirliğiyle uzayda çekilecek ilk filmde oynayacak.

Aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise, bugüne kadarki en çılgınca projesi için harekete geçti. ABD'li aktör, Elon Musk ile uzayda çekilecek ilk film için işbirliği yaptı.

Sızan bilgilere göre Elon Musk'ın uzay mekiği teknolojileri alanına öncülük eden şirketi SpaceX ile Cruise, bir süredir bu proje üzerinde çalışıyor, NASA ile görüşmeler yürütüyor.

Henüz hazırlık sürecinde olan filme ilişkin çok fazla bir bilgi yok. Filmin nasıl çekileceği, hangi konunun işleneceği, yönetmen ve senaristin isimleri ve kadronun kimlerden oluşacağı belirsizliğini koruyor.