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Yaşam
Deutsche Welle

Uzayda altına hücum

Uzay, altın, platin ya da demir cevherleriyle bir hazine gibi. ABD’de kabul edilen yeni bir yasa yakında uzayda gerçek anlamda bir altına hücumu başlatabilir.

19 Aralık 2015 16:42


ABD Başkanı Barack Obama tarafından kasım ayı sonunda imzalanan Uzay Yasası, Amerikan firmalarının resmi olarak uzayda madencilik yapmalarının önünü açtı.

Uzay Yasası, uzayın tüm insanlığa araştırma amacıyla eşit oranda açık olduğu fikrine dayanıyor ve yatırımcıların uzay projelerinden kar sağlanması gerektiği iddialarını da güçlendiriyor.

Güvenli Dünya Vakfı'ndan avukat Christopher Jackson, “Uzayın araştırılması ve kaynaklarının kullanımı başladı“ ifadelerini kullandı.

Ticari olarak uzayda faaliyet göstermek isteyen firmalar için masraflar bir hayli fazla. Çoğu büyük firma bu nedenle bu yarıştan uzak kalmayı tercih ederken, küçük firmalar uzayda altın aramalarının kazananı olmayı umut ediyor.

Google'ın kurucusu Larry Page'in 2012 yılında kurduğu Planetary Resources firması da asteroidlerde madencilik yapacak olan bir firma.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Chris Lewicki, “Uzay yasası müşteri ve yatırımcılara, uzaydaki ticari faaliyetlere girişirken bir güvence sunmamızı sağlıyor“ dedi.

1500 asteroide ulaşmak mümkün

NASA'nın verilerine göre, şu anda Dünya'dan 1500 kadar asteroide ulaşılması mümkün.

Öte yandan asteroidlerdeki donmuş hidrojenin gelecekte uydu ve uzay araçlarının yakıt tanklarına hidrojen yüklenmesini mümkün kılacağı ve Mars'a yolculukları bir hayli kolaylaştıracağı öngörülüyor.

Planetary Resources ve rakibi Deep Space Industries ilk araştırma çalışmalarına 2017'de başlamayı planlıyor ancak bu 2020'ye de kayabilir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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