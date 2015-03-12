T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Uzayda 6 ay kaldıktan sonra Dünya'ya döndüler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 6 aylık görevlerini tamamlayan 2 kozmonot ve 1 astronot, uzay aracı Soyuz ile Dünya'ya döndü.

12 Mart 2015 13:24

ISS mürettebatını taşıyan Soyuz TMA-14M kapsülünün yolculuğu toplam 3,5 saat sürdü. Kazakistan steplerine inen kapsül, NASA astronotu Barry Wilmore ve Rus kozmonotlar Yelana Serova ve Aleksandır Samokutyayev'i yeryüzüne ulaştırdı. Ekip, ISS'te toplam 167 gün görev yaptı.

Yelana Serova, Rusya'nın 17 yıl aradan sonra uzaya yolladığı ilk kadın kozmonottu. Serova, ISS'te görev yapan ilk kadın kozmonot oldu.

440 kilometre yükseklikte görev yapıyorlar

Yeryüzünden yaklaşık 440 kilometre yükseklikte bulunan ISS'te halen NASA astronotu Terry Virts, İtalyan Samantha Cristoforetti ve Rus kozmonot Anton Şıkaplerov görev yapıyor.

Kazakistan'dan ISS'e bir sonraki Soyuz aracı bu ayın sonunda fırlatılacak.

Rusya, ABD'nin uzay mekiği programına son vermesinden sonra ISS'e insanlı araç gönderen tek ülke konumuna geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası UzaySoyuzDünyaSoyuz TMA-14MNASABarry WilmoreRusYelana SerovaAleksandır SamokutyayevISSSerova RusyaYeryüzündenTerry VirtsSamantha CristoforettiAntonABDDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24