Uzayda 6 ay kaldıktan sonra Dünya'ya döndüler

ISS mürettebatını taşıyan Soyuz TMA-14M kapsülünün yolculuğu toplam 3,5 saat sürdü. Kazakistan steplerine inen kapsül, NASA astronotu Barry Wilmore ve Rus kozmonotlar Yelana Serova ve Aleksandır Samokutyayev'i yeryüzüne ulaştırdı. Ekip, ISS'te toplam 167 gün görev yaptı.

Yelana Serova, Rusya'nın 17 yıl aradan sonra uzaya yolladığı ilk kadın kozmonottu. Serova, ISS'te görev yapan ilk kadın kozmonot oldu.

440 kilometre yükseklikte görev yapıyorlar

Yeryüzünden yaklaşık 440 kilometre yükseklikte bulunan ISS'te halen NASA astronotu Terry Virts, İtalyan Samantha Cristoforetti ve Rus kozmonot Anton Şıkaplerov görev yapıyor.

Kazakistan'dan ISS'e bir sonraki Soyuz aracı bu ayın sonunda fırlatılacak.

Rusya, ABD'nin uzay mekiği programına son vermesinden sonra ISS'e insanlı araç gönderen tek ülke konumuna geldi.