Uzayda 3 boyutlu baskı dönemi başladı

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (International Space Station, ISS) NASA tarafından götürülen 3 boyutlu yazıcı ilk üretimini yaptı ve kendisi için yedek parça üretti. Russia Times’ın haberine göre Kaliforniya’da yeni bir girişim olan Made In Space adlı firmasıyla beraber üretilen ZERO-G adlı yazıcı, sıfır yer çekiminde çalışabilecek şekilde üretildi.

Radikal'de yer alan habere göre, 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak, ihtiyaç duyulan yedek parçalar uzayda üretilmeye başlanacak. Bu sayede her seferinde dünyadan Uzay İstasyonu’na yedek parça taşınmasının önüne geçilmesi ve sorunlara daha çabuk çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Modelleri e postayla gönderecekler

NASA’da 3 boyutlu yazıcı projesini yürüten Niki Werkheiser bir basın açıklaması yayınlayarak, “Bu ilk baskı, ihtiyaç duyduğumuz şeyleri Dünya’dan uzakta üretebilmemiz için ilk adımı oluşturdu” dedi. Werkheiser teknolojiyi test etmeye devam edeceklerini ve testlerin başarılı olması halinde, kısa süre sonra biliminsanlarının gerekli araçlara ait çizimleri uzaya e posta ile gönderebileceğini, böylece üretimin uzayda yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Uzak gezegenlere gitmek mümkün olacak

Bu heyecan verici teknolojinin gelişmesinin ardından bilim insanları ve astronotların uzayda yolculuğa olan yaklaşımlarının değişeceği düşünülüyor. Zira bu gelişme sayesinde Mars’a ve daha uzaktaki gezegenlere yolculuk etmek mümkün olacak.

Made in Space adlı şirketin CEO ’su Aaron Kemmer Space.com’a bir açıklama yaparak, “Uzay İstasyonu’nda ya da gelecekte yapılacak diğer istasyonlarda bir aksilik olması durumunda, mürettebat ve NASA artık bir çözüm üretme imkanına sahip olacak" dedi.

NASA ve Made In Space’deki ekipler şu anda basılan parçanın ne kadar fonksiyonel olduğunu inceliyorlar ve elde ettikleri bulguları derledikten sonra, bir sonraki modelde iyileştirmeler yapacaklar. Bir sonraki 3 boyutlu yazıcı modelinin 2015 yılının başlarında İstasyon’a gönderilmesi planlanıyor.