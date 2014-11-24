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Yaşam
Deutsche Welle

İtalya'nın ilk kadın astronotu uzayda

İtalya'nın ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Cristoforetti, beraberinde bir espresso makinesi de götürdü.

24 Kasım 2014 12:09


Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) verilen bilgiye göre, Cristoforetti ile birlikte ABD'li astronot Terry Virts ve Rus kozmonot Anton Şkaplerov'u taşıyan Soyuz kapsülü ISS'e bu sabah sorunsuz bir şekilde kenetlendi.

Soyuz kapsülü dün akşam Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı. Kapsülün ISS'e varması yaklaşık 6 saat sürdü.

İtalya'nın ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti, aynı zamanda 13 yıldır uzaya gönderilen ilk Avrupalı kadın konumunda.

Uzaya en son yollanan Avrupalı kadın Fransız astronot Claudie Haigneré idi. Haigneré, 2001 yılında ISS'te görev yapmıştı.

Espresso makinesi götürdü

37 yaşındaki Cristoforetti, ISS'te 169 gün boyunca görev yapacak. İtalyan astronot, 10 Kasım'da Dünya'ya dönen Alman astronot Alexander Gerst'in başlattığı deneyler üzerinde çalışmaya devam edecek.

Soyuz kapsülü, astronotların yanı sıra ISS'e yiyecek ve malzeme de taşıdı. Ekibe yollanan yiyecekler arasında havyar, elma, portakal, domates ve çay da bulunuyor. Samantha Cristoforetti, beraberinde 20 kilo ağırlığında bir espresso makinesi de götürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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