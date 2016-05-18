Uzaya ilk Alman komutan



Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ile Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA)bağlı olarak Köln’de astronot yetiştiren Avrupa Astronot Merkezi'ni ziyaret etti. Merkel’e ziyareti sırasında eşlik eden ESA Başkanı Jan Wörner, Alman astronot Alexander Gerst’in 2018 yılında ikinci kez Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) uçacağını ve altı aylık görev süresinin üç ayında istasyonun komutanlık görevini üstleneceğini açıkladı. 40 yaşındaki Gerst, uluslararası uzay istasyonunun komutanlığına atanmasından dolayı "büyük onur duyduğunu" söyledi.

Astronot adayları üç kademeli eğitimden geçiriliyor

Avrupa Uzay Ajansı bünyesinde Köln'de kurulan Avrupa Astronot Merkezi, 1990 yılından bu yana astronotlara eğitim veriyor.

Burada tüm astronotlar üç kademeli bir programdan geçiriliyor. Temel eğitimde uzay yolculukları teknolojisi, elektroteknik ve diğer bilimsel alanlarda bilgi veriliyor. İleri düzeydekiler için verilen eğitimde ise kurslara katılanlar su altında uzay yürüyüşlerini test ediyorlar ve uzay araçlarının kullanılması egzersizleri yapıyorlar. Kozmonotlarla iletişim açısından önemli olduğu için Rusça da öğreniyorlar. Eğitimin son kademesinde ise astronot adayları somut olarak belirli bir uzay misyonuna hazırlık yapıyorlar. Bilimsel deneyler planlıyorlar ve olası tamiratlara da hazırlanıyorlar.

1998'den bu yana astronot yetiştiriliyor

Avrupa Astronot Merkezi 1998 yılından itibaren, açık ilan vererek astronot adaylarını arama, başvuruları tek bir elden değerlendirme gibi görevler de üstlendi. Tüm Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotları uzay uçuşları için Avrupa Astronot Merkezi'nde eğitim görüyor. Astronotlar ISS ile de işbirliği içinde olduklarından sıkça yurt dışına çıkıyorlar, NASA ve Roskosmos gibi büyük dünya uzay kuruluşlarında eğitim görüyorlar, dil bilgilerini de geliştiriyorlar.

Yeryüzü teknik personeli ile iletişim

Avrupa Astronot Merkezi sadece uzaya gidecek olan personeli değil, yer personelini de yetiştiriyor. Teknik yönlendirme alanında görev alacak olan bu personele Münih’teki merkezde eğitim veriliyor. Astronotların yeryüzündeki iyi yetişmiş teknik personele güven duymaları gerekiyor. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sorun çıktığında astronotlar bunları çoğu kez kendi başlarına çözemiyorlar. O yüzden yeryüzündeki teknik personel ile sürekli güvenilir iletişimin vazgeçilmez olduğu belirtiliyor.

ATV uzay kapsülü modelinde eğitim

Astronot adayları Köln’deki Avrupa Astronot Merkezi’nde gerçek uzay aracına çok benzeyen ATV (“Automated Transfer Vehicle”) uzay kapsülünde eğitim görüyorlar. Bu eğitim sayesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na güvenli bir biçimde nasıl kenetlenebileceği ve uzay aracından malzeme boşaltımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular yeryüzünde test edilmiş oluyor.

Kolomb kapsülü

Avrupa Astronot Merkezi’nde ISS'e yerleştirilmiş olan Avrupa Uzay Laboratuvarı Columbus (Kolomb) kapsülünün bir benzeri de bulunuyor. Bu model gerçek Kolomb kapsülü ile aynı teknik donanıma sahip. Onun için de astronotlar kapsülün tüm işlevlerini inceleyip kullanabiliyorlar. Tıpkı pilotların uçuş simülatöründe egzersiz yapmaları gibi.

Yerçekimsiz ortamda egzersiz

Astronot adayları uzay yürüyüşlerini ise yerçekimsiz ortamda, devasa bir havuz içinde yapıyorlar. Teknik gereçlerle nefeslerini ve hareketlerini düzenleyebilen dalgıçların tersine astronotların böyle bir imkanı bulunmuyor. Onların giydikleri özel uzay giysileri bu görevleri otomatik olarak yerine getiriyor.