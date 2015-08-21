Uzaya iki uydu fırlatıldı



Kourou Uzay Üssü'nden fırlatılan Ariane 5 roketinin yörüngeye ulaşması 40 dakika sürdü. İşletmeci Arianespace şirketi böylece bu yıl fırlatılan Ariane 5 roketlerinin sayısının dörde ulaştığını duyurdu.

HD televizyon ve iletişim hizmetleri

Taşıyıcı roket Eutelsat ve Intelsat'a ait iki roketi yörüngeye yerleştirdi. 5,8 ton ağırlığındaki "Eutelsat 8" uydusu Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yüksek çözünürlüklü (HD) televizyon yayınları aktaracak. Afrika ülkelerinin tamamı ve Güney Amerika'nın doğusuna iletişim hizmetleri sunacak. Uydunun ömrü 15 yıl olarak öngörüldü.

3,3 ton ağırlığındaki "Intelsat 34" uydusu ise Latin Amerika ve Kuzey Atlantik bölgesine iletişim hizmetleri sunacak.

Ağırlıkla Ariane füzelerinin fırlatıldığı Kourou Üssü'nden zaman zaman Soyuz füzeleri de uzaya gönderiliyor. Soyuz, taşıma kapasitesiyle orta seviyede yüklerin taşınmasında kullanılıyor. Daha hafif yüklerin taşınmasında Vega ve Ariane 5 devreye giriyor.

Ariane 6'lar geliyor

Yeni nesil taşıyıcı roketler olan Ariane 6 için geçen hafta imza atılmıştı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ariane 6'ların geliştirilmesi ihalesini uçak motoru üreticisi Safran ve Airbus'ın ortak şirketi Ariane Safran Launchers'a vermişti.

Ariane 6, Ariane 5'e kıyasla daha küçük ve daha esnek tasarlanıyor. Ariane 6'lar orta ve büyük ölçekli uyduları uzaya taşıyacak. Bunun için iki farklı Ariane 6 modeli öngörüldü. Ariane 62, iki motorlu küçük versiyon olarak planlanırken, 4 motorlu Ariane 64, bir seferde iki uydu birden nakledebilecek. Ariane 6'ların 2020'den itibaren devreye girmesi planlanıyor.

Uzayda artan rekabet

Uzaycılık ve uydu teknolojisi alanındaki hızlı gelişme, ESA'yı Ariane programında değişikliğe zorluyor. Dünya yörüngesine uydu taşınmasında özellikle ABD'nin rekabet baskısı artıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, düşük maliyetlerle uydu taşıyor.