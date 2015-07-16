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Yaşam
Deutsche Welle

Uzaya 2 uydu fırlatıldı

Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Üssü'nden fırlatılan Ariane 5 taşıyıcı roketi, 2 uyduyu başarıyla yörüngeye taşıdı.

16 Temmuz 2015 14:36


Bu yıl Kourou Uzay Üssü'nden fırlatılan altıncı roket olan Ariane 5, yerel saatle gece yarısına doğru fırlatıldı. Ariane 5, biri iletişim diğeri meteoroloji alanında görev yapmak üzere iki uyduyu birkaç saat süren uçuşun ardından yörüngeye ulaştırdı.

Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı'na (Eumetsat) ait MSG-4 isimli uydu bunlardan biri. MSG-4, Fransız-İtalyan ortaklı Thales Alenia Space şirketi tarafından geliştirildi. 7 yıl boyunca görev yapması öngörülen MSG-4 uydusundan Avrupa, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Afrika'ya ilişkin hava tahminlerinde yararlanılacak.

Brezilya'nın iletişim uydusu 'Star One C4'

Ariane 5'in yörüngeye taşıdığı diğer uydu "Star One C4" ise Brezilyalı telekom şirketi Embratel'e ait. Orta ve Güney Amerika ile ABD'yi kapsayacağı belirtilen uydu üzerinden telefon, internet ve diğer telekomünikasyon iletişimi sağlanacak, TV yayınları aktarılacak.

Ağırlıkla Ariane füzelerinin fırlatıldığı Kourou Üssü'nden zaman zaman Soyuz füzeleri de uzaya gönderiliyor. Soyuz, taşıma kapasitesiyle orta seviyede yüklerin taşınmasında kullanılıyor.

Daha hafif yüklerin taşınmasında Vega ve Ariane 5 devreye giriyor. Yeni nesil füze Ariane-6'nın ise ilk uçuşunu 2020 yılında yapması öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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