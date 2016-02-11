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Yaşam
Deutsche Welle

Uzay-zaman bükülmesi doğrulandı

Yüzyılın başarısı: Uzay araştırmacıları Einstein’ın 100 yıl önce öngördüğü çekim dalgalarını doğrudan gözlemledi. Bu da Einstein’ın uzay-zaman bükülmesi teorisini doğruluyor.

11 Şubat 2016 20:32


Onlarca yıllık araştırmalar sonrası, uzay bilimciler ilk kez çekim dalgalarını doğrudan gözlemlediklerini duyurdu. Böylece Albert Einstein'ın 100 yıl önceki genel görelilik kuramında geçen Kütle Çekim Teorisi de doğrulanmış oldu.

Çekim dalgaları yıldız gibi büyük gök cisimleri hızlandığında ortaya çıkıyor. Uzayı büküp genişletiyorlar.

ABD'deki Ligo Çekim Dalgaları Gözlemevi astrofizikçileri, gözlemleri sırasında birbiriyle çarpışan iki kara delik tespit etti. Çarpışma sesinin kaydedildiği bildirildi. Nobel Ödülü alabileceği düşünülen keşifte Alman araştırmacılar da yer aldı.

Max-Planck Enstitüsü Çekim Fiziği Bölümü Direktörü Bruce Allen, kara deliklerden alınan sinyalin çekim dalgalarının doğrudan varlığı konusunda hiçbir şüphe bırakmadığını bildirdi.

Bruce, Hannover'de grubundaki iki bilim insanının sinyali ilk keşfedenler olduğunu belirtti. Allen'in meslektaşı Alessandra Buonanno, çekim dalgalarını doğrudan gözlemleme olasılığıyla birlikte evrenin araştırılması yolunda şimdi temel bir aracın ortaya çıkmış olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, çalışmanın ayrıntılarını "Physical Review Letters" adlı dergide anlatıyor.

Einstein'ın genel görelilik kuramı, kütle çekim dalgalarının varlığını öngörüyor. Buna göre, cisimlerin kütleleri ne kadar büyükse, çekim kuvveti de o kadar büyük olur. Bu kuram, kara delik gibi büyük kütleli cisimlerin hem çok fazla çekim kuvvetine, hem de zamanı bükebilme yeteneğine sahip olduğunu öngörür.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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