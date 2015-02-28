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Yaşam
Deutsche Welle

Uzay Yolu'nun Mr. Spock'ı öldü

Efsanevi Uzay Yolu (Star Trek) dizisinin sivri kulaklı, insanüstü yeteneklere sahip Bay Spock karakterini canlandıran Amerikalı oyuncu Leonard Nimoy Los Angeles’ta öldü.

28 Şubat 2015 13:47


Efsanevi Uzay Yolu (Star Trek) dizisinin yarı uzaylı, yarı dünyalı karakterini canlandıran Leonard Nimoy, 83 yaşındaydı.

Leonard Nimoy'un eşi Susan Bay Nimoy, sanatçının geçirdiği ağır bir akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzun süre sigara kullanan Leonard Nimoy, sigarayı yaklaşık 20 yıl önce bırakmıştı. Nimoy, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'ndan (KOAH) muzdaripti.

Nimoy dört gün önce Twitter'da paylaştığı son mesajında "Hayat bir bahçe gibi. Mükemmel anlar yaşıyorsunuz ama o anları elinizde tutamıyorsunuz. Yalnızca hatıraları kalıyor" yazmıştı. Nimoy mesajını ünlü “LLAP” (Live long and prosper) yani “Uzun yaşa ve başarılı ol” repliğiyle noktalamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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