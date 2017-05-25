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Yaşam
Deutsche Welle

Uzay yarışına Yeni Zelanda da katıldı

Uzay yarışı kulübüne katışan son ülke Yeni Zelanda oldu. Electron adı verilen uzay aracı başarıyla fırlatıldı.

25 Mayıs 2017 13:50

Rocket Lab firmasına ait Electron uzay aracının başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla Yeni Zelanda da uzay yarışı kulübüne dahil olmuş oldu.

Roket, firmanın North Island'daki tesisinde hava koşulları nedeniyle üç günlük gecikmenin ardından fırlatıldı.

Başarılı deneyin ardından firmanın Twitter adresinde, "Uzaya ulaştık. Ekip mutlu. Dahası gelecek" ifadeleri yer aldı. Ayrıca video görüntüleri yayınlandı.

Yeni Zelanda basınında yer alan haberlerde, bunun özel bir tesisten yapılan ilk başarılı fırlatma olduğuna inanıldığı kaydedildi. Ayrıca bu başarının, özel girişimlerin uzaya küçük uydu taşıması ya da yıldızlara 'kargo ulaştırılması' yolunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

Rocket Lab kurucusu Peter Beck, "Geçmişte uzaya giden hep ülkelerdi, firmalar değil” açıklamasını yaptı. Beck, fırlatmadan önce, girişimi "ekibi ve uzay endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olarak” nitelendirmişti.

Saatte 27 bin kilometre hız

Fırlatma, müşterilerine ticari uydu imkanları sağlamayı planlayan Rocket Lab'ın planlanmış üç denemesinden ilkiydi.

17 metre uzunluğundaki roket, yörüngeye 2,5 dakikalık yolculuğunda saatte 27 bin kilometre hıza ulaştı.

Beck, bu ilk başarılı fırlatmadan sonra kutlama yapmayı planlasalar da asıl partinin yörüngeye uydu göndermede işin ticari aşamasına ulaştıklarında olacağını söyledi.

Rocket Lab, bir Yeni Zelanda firması olsa da asıl destekçileri Kholsa Ventures, Beesemer Venture Partners, Data Collective, Promus Ventures ve Lockheed Martin gibi ABD firmaları.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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