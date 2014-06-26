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Bilim / Teknoloji

Uzay turizminde yeni dönem

ABD'li World Wiew firması, sıcak hava balonuyla yörünge altına turist taşımaya hazırlanıyor

26 Haziran 2014 15:10

Yörünge altına turist taşıma planlarını ilk kez geçtiğimiz yıl duyuran ABD, Arizona merkezli World Wiew firması, ilk denemenin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, şirket 2016'da başlaması planlanan yörünge altı seyahatleri için yolcu başına 75 bin dolar ücret talep edecek.

CEO Jane Poynter, sıcak hava balonunun yaklaşık 36 bin 500 metre yüksekliğe eriştiğini açıklayarak, elde edilen başarıdan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

World Wiew tarafından kullanılan sistem, 2012 yılında 39 kilometreden aylayış gerçekleştiren Felix Baumgartner'i taşıyan balonun benzerini içeriyor. Poynter, gerçekleştirilen denemede sistemdeki tüm parçaların ilk zaman ölçümlü denemesini gerçekleştirdiklerini belirtti. Denemede, gerçek uçuşlarda kullanılacak balonun 3'te 1'i büyüklüğünde bir balon ve yolcuları taşıyacak kapsülün 10'da 1'i büyüklüğünde kapsül kullanıldı.

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