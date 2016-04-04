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Yaşam
Deutsche Welle

Uzay turizmi 2018'de başlıyor

ABD'li girişimci Jeff Bezos'un sahibi olduğu özel uzay ajansı Blue Origin, uzay turizmi yolunda önemli bir adımı daha tamamladı. Blue Origin aynı roketi üç kez yörüngeye yollayıp geri döndürmeyi başardı.

04 Nisan 2016 17:43

Amerikan Blue Origin firması, uzaya yolcu taşımaya giderek daha fazla yaklaşıyor. Bu amaçla New Shepard roketleriyle yapılan üçüncü denemede de başarı sağlandı. Roket yere sorunsuz iniş yapmayı başardı.

Blue Origin uzay taşımacılığı firması, altı yolcu taşıma kapasiteli New Shepard roketini üçüncü kez başarıyla fırlatıp yere inmesini sağladı.

Roket ve kapsül, Batı Teksas'taki bir üsten fırlatıldı ve bir kaç dakika sonra yere sorunsuz iniş yaptı.

6 yolcu taşıyacak

Blue Origin firmasının sahibi Jeff Bezos, 2018 yılında yolcuları uzaya götürmeyi hedefliyor.

New Shepard adlı uzay aracından 6 tane üretmeyi planlayan şirket, aracın 6 yolcu ile dünya dışında 100 kilometre yol gidebileceğini kaydetti.

New Shepard ile uzay yolculuğu birkaç dakika sürecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDJeff BezosBlue OriginOriginNew ShepardBatı TeksasBlueShepardDeutsche Welle Türkçe DW/BS/NH

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