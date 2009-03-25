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Yaşam

Uzay turistinin ilginç özlemi

İkinci kez turist olarak uzaya gidecek Amerikalı iş adamı Charles Simonyi, özellikle soğuk biranın özlemini duyacağını söyledi.

25 Mart 2009 02:00

İkinci kez turist olarak uzaya gidecek Amerikalı iş adamı Charles Simonyi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) konaklaması sırasında özellikle soğuk biranın özlemini duyacağını söyledi.

Word ve Excel yazılımlarını geliştirerek servetini Microsoft şirketinde yapan Macar kökenli Simonyi, yarınki fırlatma işlemi öncesinde bir Hollandalı gazetecinin UUİ'de en çok neyi özleyeceği sorusuna, "Ailem dışında, buz gibi bir Hollanda birası" yanıtını verdi.

Charles Simonyi, ilkine 25 milyon dolar ödediği uzay yolculuğunun ikincisine 35 milyon dolar ödeyerek, yarın kendisini bir kez daha yer çekimsiz ortamda bulacak.

Rus Gennadi Padalka ve Amerikalı Michael Baratt ile Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden fırlatılacak Soyuz füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gidecek ve 6 Nisanda Dünya'ya dönecek Simonyi daha önce yaptığı açıklamada, "Bu uzayın keşfi için harcanan para. ABD'de yapamamak üzücü, ama bunu yapmanın tek yolu da Rusya" diye konuşmuştu.

UUİ'nin yakın bir gelecekte artık sadece profesyonellere rezerve edilecek olmasından ötürü "son uzay turisti" olacak Simonyi, yine de kendisini başkalarının takip edeceğine emin. Simonyi zaten 3. bir seyahat yapmamak için eşi Lisa Persdotter'a söz vermişti.

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