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Bilim / Teknoloji

Uzay teleskopundan rekor tespit

12,8 milyar ışık yılı uzaktaki gama ışını patlaması gözlemlendi

20 Eylül 2008 03:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yörüngedeki Swift teleskobu, 12,8 milyar ışık yılı uzaktaki gama ışını patlamasını tespit etti.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuşları Merkezi'nde yapılan gözlem sonucu, bilim adamları, yoğun ve parlak ancak kısa süreli, aynı zamanda çok yüksek enerjili radyasyon yayan patlamanın, Evren'in en şiddetli olaylarından birisi olduğunu belirterek, bunun büyük olasılıkla dev bir yıldızın patlamasından kaynaklandığını kaydetti.

13 Eylülde Eridanus takımyıldızında yapılan gözleme başkanlık eden Dr Neil Gehrels, GRB 080913 adını verdikleri patlamanın Swift teleskopunun şimdiye dek tespit ettiği en müthiş patlama olduğunu belirterek, "Bu görülebilir Evren'in köşesinin yakınlarından bize geliyor" dedi.

Gama ışını patlamasının hızının ışık hızıyla sınırlı olmasından ötürü, bunun Evren'de geriye bakmak anlamına geldiğini belirten bilim adamları, "bu durumda Swift'in tespit ettiği bu olayın Evren'in oluşumunda 825 milyon yıl sonrasına karşılık geldiği ve şimdiye dek gözlenen en uzak gök cisimlerinden birisi olduğu" açıklamasını yaptı.

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