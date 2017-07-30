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Yaşam
Deutsche Welle

Uzay istasyonunun yeni konukları

Uzay insanları Riyasanski, Bresnik ve Nespoli Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) vardı. İstasyondaki mürettebatın sayısı yeniden 6'ya çıktı.

30 Temmuz 2017 15:51

Rus, Amerikan ve İtalyan uzay insanları Kazakistan'ın Baykonur üssünden fırlatıldıktan 6 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) vardı. Kozmonot Sergey Riyasanski ile Randy Bresnik ve Paolo Nespoli adlı astronotları taşıyan uzay gemisi Orta Avrupa Saati ile 23.45'te uzay istasyonuna kenetlendi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA böylece nisan ayından sonra istasyondaki mürettebatın sayısının yeniden 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Soyuz roketiyle uzaya fırlatılan uzay insanları beş ay süreyle uzay istasyonunda bilimsel deneyler yapacak. Hava kapaklarının açılmasından sonra uzay istasyonuna geçecek olan Riyasanski, Bresnik ve Nespoli istasyon komutanı Rus Fiyodor Yurçihin ve Amerikalı astronotlar Peggy Whitson ve Jack Fisher tarafından karşılanacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni mürettebatı uzun tecrübesi olan uzay insanlarından oluşuyor. Tecrübe bakımından en kıdemlileri olan 60 yaşındaki Paolo Nespoli uzayda 174 gün geçirmişti.

1998 yılından bu yana yeryüzü etrafındaki yörüngesinde bulunan ISS'in maliyetinin başlıca bölümünü Rusya ile ABD karşılıyor. Uzay istasyonu Moskova ile Washington arasındaki işbirliğinin nadir örnekleri arasında yer alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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