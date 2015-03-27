Uzay istasyonunda rekor kırmaya gidiyorlar



Soyuz kapsülü, Rus kozmonotlar Mihail Korniyenko ve Gennadi Padalka ile ABD'li

astronot Scott Kelly'i ISS'e ulaştırmak üzere Kazakistan'ın

Baykonur Uzay Üssü'nden

fırlatılacak. Kapsülün yaklaşık 6 saatlik yolculuğun ardından ISS'e kenetlenmesi

öngörülüyor.

Kozmonot Padalka'nın 6 aylık olağan sürenin sonunda, Eylül ayında Dünya'ya

dönmesi planlanıyor. Korniyenko ile Kelly ise istasyonda bir yıl süreyle kalarak bir

rekora imza atacak. Uzay adamlarının deneyimi, Mars'a yapılacak insanlı uçuşlar

bakımından önem taşıyor.

İnceleme konuları

İnsan vücudunun uzun süreli yerçekimsiz ortama nasıl cevap verdiği incelenecek.

Kozmik ışınımın sonuçları, kas ve kemik erimesi ve bağışıklık sisteminin tepkileri

araştırılacak. Uzay, görme yetisini de etkiliyor. Genetik yapıya etkisi ve kanserle

sonuçlanabilecek bir değişime yol açma olasılığı gözden geçirilecek. Farklı beslenme

ve stres unsurlarının sindirim sistemine yansımaları değerlendirilecek.

Rekor, Rus kozmonot Polyakov'da

Kozmonot Valeri Polyakov, şimdiye kadar uzayda en uzun süreyle kalan insan olarak

tarihe geçmişti. 1994 yılının ocak ayında Mir uzay istasyonuna ulaşan Polyakov,

burada toplam 437 gün kalmıştı.

Yeryüzünden yaklaşık 440 kilometre yükseklikte bulunan ISS'te halen NASA astronotu

Terry Virts, İtalyan Samantha Cristoforetti ve Rus kozmonot Anton Şıkaplerov görev

yapıyor.