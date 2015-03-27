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Yaşam
Deutsche Welle

Uzay istasyonunda rekor kırmaya gidiyorlar

Soyuz uzay aracı ile bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılacak iki uzay adamı bir ilke imza atacak.

27 Mart 2015 13:59


Soyuz kapsülü, Rus kozmonotlar Mihail Korniyenko ve Gennadi Padalka ile ABD'li
astronot Scott Kelly'i ISS'e ulaştırmak üzere Kazakistan'ın
Baykonur Uzay Üssü'nden
fırlatılacak. Kapsülün yaklaşık 6 saatlik yolculuğun ardından ISS'e kenetlenmesi
öngörülüyor.

Kozmonot Padalka'nın 6 aylık olağan sürenin sonunda, Eylül ayında Dünya'ya
dönmesi planlanıyor. Korniyenko ile Kelly ise istasyonda bir yıl süreyle kalarak bir
rekora imza atacak. Uzay adamlarının deneyimi, Mars'a yapılacak insanlı uçuşlar
bakımından önem taşıyor. 

İnceleme konuları

İnsan vücudunun uzun süreli yerçekimsiz ortama nasıl cevap verdiği incelenecek.
Kozmik ışınımın sonuçları, kas ve kemik erimesi ve bağışıklık sisteminin tepkileri
araştırılacak. Uzay, görme yetisini de etkiliyor. Genetik yapıya etkisi ve kanserle
sonuçlanabilecek bir değişime yol açma olasılığı gözden geçirilecek. Farklı beslenme
ve stres unsurlarının sindirim sistemine yansımaları değerlendirilecek.  

Rekor, Rus kozmonot Polyakov'da

Kozmonot Valeri Polyakov, şimdiye kadar uzayda en uzun süreyle kalan insan olarak
tarihe geçmişti. 1994 yılının ocak ayında Mir uzay istasyonuna ulaşan Polyakov,
burada toplam 437 gün kalmıştı.

Yeryüzünden yaklaşık 440 kilometre yükseklikte bulunan ISS'te halen NASA astronotu
Terry Virts, İtalyan Samantha Cristoforetti ve Rus kozmonot Anton Şıkaplerov görev
yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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