Uzay istasyonuna "şişme oda" girişimi



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NSA) yapılan açıklamaya göre "Beam" adı verilen modül ancak birkaç santim genişledi. Modülün 4 metre uzunluğa ve 3,32 metre genişliğe ulaşması hedefleniyordu. Sözkonusu boyutlara ulaşılamayınca saatlerce sürdürülen şişirme işlemine son verildi. Modülün önümüzdeki günlerde yeniden deneneceği belirtildi.

Astronotlara yaşam alanları oluşturacak

"Beam", Bigelow Aerospace isimli bir özel şirket tarafından geliştirildi. 18 milyon dolara mal olan modül uzayda ilk kez denendi. "Şişme odalar"ın Ay ve Mars'ta astronotlara yaşam alanları oluşturması amaçlanıyor.

Modülün en önemli avantajı ulaştırma sırasında çok az yer kaplaması. Ancak modülün astronotları güneş ışınları, aşırı ısı farkları ve uzay çöpü tehdidinden ne kadar koruduğu ise belirsiz. "Beam" bünyesinde elektromanyetik dalgaları ölçen sensörler bulunduğu, bunların ISS'te görev yapan astronotlarca düzenli olarak toplanacağı belirtildi.

ISS 100 bininci turunu tamamladı

Yerden 400 kilometre yüksekte saatte 28 bin kilometre hızla hareket eden ISS, Dünya etrafındaki bir turunu 90 dakikada tamamlıyor. Geçen hafta ISS'in 100 bininci turunu tamamladığı açıklanmıştı. NASA, ISS'in şimdiye kadar 2 milyar 600 milyon mil kat ettiğini bildirdi. Bu mesafenin Dünya'dan Mars'a 10 kez gidip gelmeye eşit olduğu kaydedildi.

İlk modülü 1998'de fırlatıldı

ISS'in Zarya (Şafak) adlı ilk parçası, 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılmıştı. 2000 yılında Amerikalı astronot Bill Shepherd, Rus kozmonotlar Sergey Krikalev ve Yuri Gidzenko'dan oluşan ekip, istasyona varan ilk uzay ekibi olmuştu. 2 modülle başlayıp 15 modüle ulaşan Uluslararası Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde ve yaklaşık 400 ton ağırlığında. İstasyonun yapımı için şimdiye kadar 100 milyar dolardan fazla maddi harcama yapıldı.