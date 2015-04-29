T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Uzay aracı Dünya'ya düşüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Rus kargo aracı Progress M-27M kontrolden çıktı. Teknik arızası giderilemeyen aracın 2,5 tonluk yüküyle Dünya'ya düşeceği açıklandı.

29 Nisan 2015 17:56


Rus uzaycılık kurumu Ruskosmos, yanlış yörüngeye oturan Progress kargo aracını kontrol altına alma çabasının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Rusya, kargo aracıyla ISS'e oksijen ve gıda malzemeleri yollamıştı.

Ruskosmos'un adını açıklamak istemeyen bir yetkilisi, arızanın Soyuz roketinden kaynaklandığına dikkat çekerek bunun kaygı verici olduğunu söyledi. Soyuz roketlerinden ISS'e insanlı yolculuklarda da yararlanılıyor.

Ruskosmos yetkilisi, arızanın analiz edilebilmesi amacıyla önümüzdeki ay için planlanan bir yolculuğun iptal edilebileceğini söyledi. 26 Mayıs'ta ISS'e üç uzay adamının transferi planlanıyordu. Progress'in yanlış yörüngeye oturmasının üçüncü kademede meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

'ISS'te sıkıntıya yol açmaz'

Ruskosmos yetkilisi, düzenlenecek seferin ertelenmesinin ISS'te herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağını, istasyonda yeterince gıda ve içecek maddesi ile teknik malzemenin bulunduğunu vurguladı.

Yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikteki yörüngede seyreden ISS'te halen 6 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası UzayRusProgress M-27MDünyaRuskosmosProgressISSSoyuzMayıs ISSDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24