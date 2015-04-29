Uzay aracı Dünya'ya düşüyor



Rus uzaycılık kurumu Ruskosmos, yanlış yörüngeye oturan Progress kargo aracını kontrol altına alma çabasının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Rusya, kargo aracıyla ISS'e oksijen ve gıda malzemeleri yollamıştı.

Ruskosmos'un adını açıklamak istemeyen bir yetkilisi, arızanın Soyuz roketinden kaynaklandığına dikkat çekerek bunun kaygı verici olduğunu söyledi. Soyuz roketlerinden ISS'e insanlı yolculuklarda da yararlanılıyor.

Ruskosmos yetkilisi, arızanın analiz edilebilmesi amacıyla önümüzdeki ay için planlanan bir yolculuğun iptal edilebileceğini söyledi. 26 Mayıs'ta ISS'e üç uzay adamının transferi planlanıyordu. Progress'in yanlış yörüngeye oturmasının üçüncü kademede meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

'ISS'te sıkıntıya yol açmaz'

Ruskosmos yetkilisi, düzenlenecek seferin ertelenmesinin ISS'te herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağını, istasyonda yeterince gıda ve içecek maddesi ile teknik malzemenin bulunduğunu vurguladı.

Yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikteki yörüngede seyreden ISS'te halen 6 kişilik mürettebat görev yapıyor.