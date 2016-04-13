Uzay 55 yıl önce bugün fethedildi

Rus Kozmonot Yuri Gagarin 55 yıl önce bugün uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesini dolaşan ilk insan oldu. Gagarin'in Vostok 1 aracı ile gerçekleştirdiği bu yolculukla uzay çağını başlattığı bugün Rusya'da Kozmonot Günü olarak kutlanıyor.

Sputnik’in haberine göre, Sovyetler Birliği'nin 7 Mart 1960'da oluşturduğu ilk kozmonot ekibi arasındaki Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de uzaya gitti ve dünyanın çevresini dolaşarak bir ilki başardı. 25 yaşındaki Gagarin'in gerçekleştirdiği bu yolculuk tarih sayfalarına böyle yansıdı: