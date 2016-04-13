T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uzay 55 yıl önce bugün fethedildi

Yuri Gagarin, uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk insandı

13 Nisan 2016 00:43

Rus Kozmonot Yuri Gagarin 55 yıl önce bugün uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesini dolaşan ilk insan oldu. Gagarin'in Vostok 1 aracı ile gerçekleştirdiği bu yolculukla uzay çağını başlattığı bugün Rusya'da Kozmonot Günü olarak kutlanıyor.

Sputnik’in haberine göre, Sovyetler Birliği'nin 7 Mart 1960'da oluşturduğu ilk kozmonot ekibi arasındaki Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de uzaya gitti ve dünyanın çevresini dolaşarak bir ilki başardı. 25 yaşındaki Gagarin'in gerçekleştirdiği bu yolculuk tarih sayfalarına böyle yansıdı:

ETİKETLER

uzaygararinözgeçmişyuriuzay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24