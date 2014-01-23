Uzatmalarda Burak Yılmaz krizi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığ - Galatasaray maçının son dakikasında çıkan tartışma sonrasında oyundan atılan Burak'ın yardımcı hakem Volkan Akçit'e küfür ettiği öne sürülüyor.

Burak: 'Kesinlikle küfür yok!'

Akçit'in pozisyon sırasında orta hakem Murat Türker'e 'Burak bana küfür etti' dediği için milli futbolcunun oyundan atıldığı belirtildi. 'Hakeme kesinlikle küfür etmedim' açıklmasında bulunan yıldız futbolcunun küfür ettiğine kanaat getirilmesi durumunda en az 3 maç ceza alması gündeme gelecek.

Zor sakinleştirildi

Maçın son anlarında yaşanan gerginliğe taraftarın küfürlü tezahuratları da eklenince Burak Yılmaz kendini kontrol etmekte güçlük çekti. Takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri tarafından güçlükle sakinleştirilen golcu futbolcu önce taraftarlarla, ardından da kendisine tekme savurduğu iddia edilen bir kişiyle kısa süreli tartışmalar yaşadı.





